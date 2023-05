США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

В России начался процесс ликвидации компании «Квантенна комьюникейшенз», которая с 2012 г. занималась разработкой чипов Wi-Fi. Это «дочка» американской ON Semiconductor – именно она приняла решение о закрытии российского подразделения. Но дело тут не в санкциях, а в деньгах – компания принесла мало денег, и от нее было решено избавиться. Такой же дизайн-центр ON Semiconductor закрывается и в Австралии, притом по той же причине.

Минус одна ИТ-компания в России

В России готовится к ликвидации дизайн-центр чипов Wi-Fi ООО «Квантенна комьюникейшенз», созданный более 10 лет назад при участии российской компании «Роснано» и американского разработчика модулей Wi-Fi Quantenna Communications. Первым на это обратил внимание Tadviser.

Инициатива принадлежит американской компании ON Semiconductor, который с 2019 г. владеет компанией Quantenna Communications – сумма сделки составила $1 млрд. В собственность ON Semiconductor перешли и все активы Quantenna Communications, включая российскую «Квантенна комьюникейшенз» – согласно информации из ЕГРЮЛ, с сентября 2019 г. российская компания полностью принадлежит ON Semiconductor.

«Квантенна комьюникейшенз» была основана в августе 2012 г., ее уставный капитал составляет 600 тыс. руб. Процесс ликвидации инициирован 13 марта 2013 г., ликвидатором назначена Ольга Семенова. У компании всего один вид деятельности – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» (код ОКВЭД – 72.1).

Фото: ON Semiconductor Из России уходит еще одна крупная ИТ-компания

Следует отметить также, что «Квантенна комьюникейшенз» была одним из участников «Сколково», но вышла из их числа в августе 2022 г., притом добровольно. Компания занималась, помимо прочего, разработкой чипов по техпроцессам 45 и 28 нм, по меркам 2023 г. морально устаревшим.

Никаких санкций

Закрытие ООО «Квантенна комьюникейшенз», как выяснилось, никак не связано с антироссийскими санкциями, хотя ON Semiconductor могла пойти по пути множества американских ИТ-гигантов и остановить свою деятельность в России именно по причине актуальной геополитики. По информации Tadviser, ON Semiconductor всего лишь избавляется от активов, доставшихся ей вместе с компанией Quantenna Communications – это решение она приняла в начале осени 2022 г. Досталось не только российскому дизайн-центру – аналогичная участь уготована офису бывшей Quantenna Communications в Австралии.

О своих планах ON Semiconductor открыто заявила в своем годовом отчете по форме 10-К, который она направила в сентябре 2022 г. в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). По-видимому, это может быть связано с минимальной долей «дочек» Quantenna Communications в финансовых успехах ON Semiconductor – по итогам 2022 г. они принесли ей не более 2% консолидированной выручки. Как пишет Tadviser, после закрытия этих компаний, предназначавшиеся для инвестиций в них, ON Semiconductor направит в более успешные отрасли своего бизнеса.

Согласно «Контур.фокусу», российская «Квантенна комьюникейшенз» по итогам 2022 г. ушла в минус в финансовом плане. Ее выручка составила 489,1 млн руб., что на 39% больше, чем годом ранее, но образовался чистый убыток в размере 30,2 млн. руб.

При этом в 2021 г. компания вышла на чистую прибыль около 22,2 млн руб., и даже в ковидный 2020 г. чистая прибыль была на уровне 20,8 млн руб.

За 11 лет своего существования «Квантенна комьюникейшенз» получила чистый убыток по итогам лишь трех лет – в 2022 г. (30,2 млн руб.), в 2015 г. (9,5 млн руб.), в 2014 г. (1,3 млн руб.). Даже в первый год работы компания вышла на чистую прибыль – 7 млн руб.

Российские деньги в американской компании

По информации Tadviser, компания «Квантенна комьюникейшенз» почти с момента своего основания имела в числе акционеров российскую «Роснано». Доля корпорации неизвестна, но, как сообщает агентство, за шесть лет «Роснано» вложила в «Квантенна комьюникейшенз» около $20 млн. Из состава акционеров она вышла в конце 2018 г. – стоимость доли «Роснано» составила $43 млн.

В «Контур.фокусе» информации о связи «Роснано» с «Квантенна комьюникейшенз» нет – по данным портала, компанией со дня ее открытия безраздельно владела ON Semiconductor.

При этом для «Роснано», судя по всему, инвестиции в «Квантенна комьюникейшенз» принесли в итоге не только дополнительные $23 млн после продажи доли. По словам управляющего директора по инвестиционной деятельности УК «Роснано», гендиректора Rusnano USA Дмитрия Аханова, инвестиция в «Квантенна комьюникейшенз» была «одной из самых доходных в истории компании». Как пишет Tadviser, Аханов заявил об этом в 2019 г., подчеркнув, что благодаря Quantenna Communications «удалось провести трансфер технологий и открыть подразделение исследований и разработки в России».

Уход из «Сколково» не помешал «Квантенна Комьюникейшенз» продолжить заниматься НИОКТР в своей сфере. Но темпы, вероятнее всего, снизились, поскольку к концу 2021 г. в компании трудилось 80 специалистов, а годом позже в штате осталось лишь два работника. По данным Tadviser, остальные были уволены по соглашению сторон « связи с приостановкой операционной деятельности компании и началом процесса ликвидации».