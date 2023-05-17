В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

Wildberries построила свой первый ЦОД площадью 16 тыс. кв. метров с потребляемой мощностью 3,5 МВт. В дата-центре используется технология фрикулинга – охлаждения «железа» при помощи уличного воздуха, без дополнительных «холодильников». В дальнейшем маркетплейс намерен построить еще несколько ЦОДов, чтобы полностью отказаться от аренды мест в коммерческих дата-центрах.

Первый и свой

Представители онлайн-площадки Wildberries сообщили CNews о запуске первого собственного дата-центра. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд руб., и в этом ЦОД Wildberries использует крайне нетипичную для современных дата-центров систему отвода тепла – без принудительного охлаждения воздуха, то есть без холодильных установок.

Новый ЦОД расположился на территории собственного логистического хаба Wildberries, находящегося в Подмосковье. На вопрос CNews о выборе именного этого хаба для размещения дата-центра при наличии у площадки других хабов представители Wildberries ответили: «Это повышает доступность всех инженерных систем к эксплуатации».

Техническое оснащение нового дата-центра пока держится в тайне – на вопрос CNews о количестве серверов и их производителях в Wildberries не ответили. Представители компании сообщили лишь, что основной фокус площадки – «на оборудовании с открытым кодом – стандарте ОСР».

Фото: WIldberries В будущем своих дата-центров у Wildberries станет больше

На момент публикации материала было известно лишь, что под строительство нового ЦОД Wildberries была выделена совокуная площадь 16 тыс. кв. м. Размещенное в нем оборудование потребляет 3,5 МВт энергии.

Когда хочется ни от кого не зависеть

По словам представителей компании, новый ЦОД стал крупнейшим «среди объектов всех российских маркетплейсов». Интегрировавшись в состав инфраструктуры Wildberries, центр приступил к обработке запросов от всех систем онлайн-платформы, включая веб-версию и мобильное приложение. Запросы от логистических и аналитических систем обрабатываются в нем же.

На момент публикации материала это был первый и единственный центр обработки данных, находящийся в собственности Wildberries. Чтобы не опираться только на него и иметь возможность не зависеть от сбоев, например, в электрической сети, компания размещает свою инфраструктуру в ряде коммерческих дата-центров. На вопрос CNews, в каких именно, в Wildberries не ответили, подчеркнув, что подобное решение «сводит к нулю риски нарушения стабильности работы» сервиса.

Между тем, зависеть от сторонних компаний и арендовать мощности в чужих ЦОД Wildberries планирует перестать. «В будущем планируем полностью перевести ИТ-инфраструктуру в собственные ЦОДы», – рассказали CNews представители маркетплейса, подчеркнув, что дополнительные подробности о развитии своей сети дата-центров они смогут раскрыть позднее.

Нежелание зависеть от других компаний – причина выбора оборудования с открытой архитектурой, сообщили CNews в Wildberries. За счет этого специалисты маркетплейса могут полностью самостоятельно обслуживать все «железо», не дожидаясь прибытия специалистов конкретного производителя или выхода из на связь через онлайн. Также это избавляет Wildberries от так называемых «vendor lock рисков», связанных с необходимостью сотрудничества с конкретным поставщиком. В эпоху повсеместных антироссийских санкций это может привести к тому, что тот или иной иностранный поставщик серверов, решит уйти из России, что обернется для его клиентов массой проблем. В 2022 г. так поступили, например, американские компании Dell и HPE.

Экологичность во главе угла

Главная особенность первого собственного дата-центра Wildberries – это его система отвода тепла. Массивы серверов, потребляющих в сумме мегаватты энергии, охлаждаются по технологии «прямого фрикулинга», заявили в компании.

Под этим термином подразумевается использование только лишь уличного воздуха без применения дополнительного холодильного оборудования. На вопрос CNews, насколько эффективной является такая система, в Wildberries не ответили, но стоит отметить, что Московская область – далеко не самый холодный регион России: в августе 2010 г. в Коломне был зафиксирован абсолютный максимум температуры в регионе за всю историю наблюдений – +39,7 градуса Цельсия.

В Wildberries рассказали CNews, что выбор в пользу фрикулинга и отказа от стандартной для ЦОДов системы охлаждения с использованием специализированного холодильного оборудования был сделан по двум причинам. Первая – это экология, поскольку для фрикулинга требуется меньше электроэнергии. Стоит отметить, что за счет снижения объемов потребления электричества снизятся и расходы компании на содержание ЦОДа.

Вторая причина – повышение надежности внутренней инфраструктуры дата-центра за счет исключения из ее периметра дополнительного оборудования. Как отметили представители Wildberries, надежность ЦОДа повышается «благодаря простоте инженерных решений».