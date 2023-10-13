Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

T-Mobile вынуждает абонентов переходить на новые более дорогие тарифы, утверждая, что они более выгодные. Разница в абоненткой плате – около 10%, притом не в пользу новых тарифов. Схожие рекламные уловки постоянно применяют российские операторы – их новые тарифы зачастую менее выгодны абонентам в сравнении со старыми, но это тщательно вуалируется.

Русская смекалка на американский манер

Американский оператор связи T-Mobile начал принудительный перевод своих абонентов на тарифные планы с более высокой абонентской платой. Те, кто пользуются его услугами, ощутят изменения в с середины октября 2023 г. Как пишет портал ArsTechnica, чтобы количество невольных, а также тех, кто решил сменить оператора, не зашкаливало, T-Mobile использует словесные уловки, утверждая, что он переводит своих абонентов на новый более выгодные самим абонентам тарифные планы. Вот только расценки на них выше в среднем на $10, то есть более чем на 10% в сравнении с нынешними тарифами T-Mobile.

«Мы всегда ищем способы дать нашим клиентам больше от наших услуг, поэтому мы переводим небольшое количество тех, кто пользовался старыми тарифными планами, на новые планы, которые предоставят им расширенные функции», – сообщили представители T-Mobile. Другими словами, услуг будет больше, но и цена вырастет.

Подобную терминологию регулярно используют российские операторы связи, перманентно пытающиеся вынудить абонентов перейти на новые менее выгодные тарифные планы. Сделать это принудительно, как T-Mobile, они не могут – не позволяет законодательство, а новые тарифы чаще всего действительно оказываются более выгодными, но только не абонентам, а самим операторам. Поэтому им приходится рекламировать новые тарифы и ухудшать условия на старых, в том числе и путем повышения абонентской платы.

Например, вся «Большая четверка» операторов перестала предоставлять абонентам безлимитный интернет. На многих тарифах, давно переведенных в архив (на них больше нельзя перейти с другого тарифа или при покупке новой SIM-карты) такая опция по-прежнему доступна. Залимитировав объемы входящего в абонентскую плату трафика, российские операторы предоставили своим абонентам за отдельную плату приобретать тоже очень ограниченное количество гигабайтов. К тому же они требуют с них деньги за раздачу этого трафика, то есть, речь, фактически, о двойной оплате. CNews писал, что в сети МТС ежедневная раздача мобильного интернета обойдется в 1500 руб. в месяц в дополнение к абонентской плате.

Как решить вопрос

Первыми об индексации тарифов в сети T-Mobile заговорили его абоненты, ставшие получать уведомления о том, что скоро их расходы на связь возрастут. Они начали публиковать посты об этом на Reddit, после чего и сам оператор выступил с официальным заявлением.

Но если в России единственное, что может сделать абонент, не желающий платить оператору больше денег – это уйти к его конкуренту и забрать с собой номер (В России это разрешено с 2013 г.), то в случае с T-Mobile есть возможность остаться на своем старом тарифном плане с прежней абонентской платой – для этого нужно сразу после получения уведомления о грядущем переходе на новый тариф связаться с техподдержкой с просьбой оставить все как есть.

Вероятно, такая возможность была предоставлена потому, что T-Mobile собирается не просто поднять цены на свои услуги – он хочет взвинтить их. Расценки повысятся в среднем на $10 в месяц. Нынешние тарифы оператора варьируются от $60 до $100 в месяц, то есть в большинстве случаев рост цен окажется более чем 10-процентным.

Против своих же правил

В России абоненты привыкли к постоянному росту тарифов на мобильную связь, хотя это мало кому нравится. Очень часто россияне жалуются на операторов Федеральной антимонопольной службе (ФАС), после чего та начинает антимонопольное расследование, как недавно случилось с МТС.

С T-Mobile в иная ситуация. Этот оператор еще в 2015 г. ввел правило Un-Contract, согласно которому абоненты тарифа Simple Choice (он в числе тех, с которых абонентов переведут принудительно), могли годами платить за него одну и ту же абонентскую плату до тех пор, пока они являются клиентами T-Mobile. Условия Un-Contract не менялись до 28 апреля 2022 г. и распространялись на всех абонентов, выбравших этот тариф – как на старых, так и на только что подключившихся к сети T-Mobile.

28 апреля 2022 г. правило Un-Contract стало, в терминологии российских операторов связи, «архивным». Оно продолжило действовать для старых абонентов, а тех, кто начал пользоваться услугами T-Mobile после этого дня, оно не касается. Теперь же Un-Contract, фактически, отменяется для всех.

Монополия до добра не доводит

Как пишет ArsTechnica, еще совсем недавно T-Mobile был небольшой компанией, борющейся с гигантами AT&T и Verizon, в том числе и за счет более выгодных тарифов. Однако теперь это один из трех крупнейших национальных операторов связи – он стал таковым после приобретения оператора Sprint в 2020 г. Критики слияния предсказывали, что рано или поздно оно приведет к повышению цен.

На Reddit пользователи T-Mobile назвали игру оператора с тарифами и ценами, а также попытку выдать действительное за желание (удорожание связи преподносится как благо) «теневым» и «стяжательским» шагом (shady and money-grubbing move).