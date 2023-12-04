CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Техника
|

МТС тестирует потенциального «убийцу» YouTube

МТС запустила открытый бета-тест новой пользовательской видеоплатформы NUUM. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год.

Для стримов и блогеров

Принять участие в тестировании видеоплатформы NUUM можно по адресу или в соответствующих приложениях на iOS и Android. NUUM — новая пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.

Уже сейчас в NUUM можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.

photogenica-phx82728690.jpg

Фото: © AntonioGuillemF / Фотобанк Фотодженика
Уже сейчас в NUUM можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов

Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.

«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты», – заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.

image.jpg

Интерфейс платформы

Платформа будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другие. В ее основе – технологическая инфраструктура МТС – одна из самых протяженных в России, которая может обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.

erid:2SDnjcokcMNРекламодатель: ПАО МТСИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://moskva.mts.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса

Американская спутниковая сеть Globalstar окончательно покинула Россию

Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора

Операторам дают добро на повышение тарифов выше уровня инфляции взамен на прогресс

Self-service BI-система: почему все ее хотят

За утечки персональных данных компаниям выпишут штрафы до полумиллиарда. Законопроекты уже в Госдуме

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще