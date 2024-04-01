Запущена первая в мире коммерческая сеть 5.5G. Скорость относительно 5G вырастет десятикратно

В то время как сети 5G еще только разворачиваются по всему миру, телекоммуникационные компании и технологические гиганты уже смотрят вперед, на 6G. Но сначала предстоит важный переходный этап под названием 5.5G или 5G-Advanced. Пропускная способность связи может вырасти до 10 ГБ/с. Крупнейшая телекоммуникационная компания Китая объявила об официальном запуске нового протокола мобильной связи 5G-Advanced.

Внедрение технологии

Уже в 2023 г. почти половина населения планеты имела доступ к стандарту мобильной связи 5G, который появился всего несколько лет назад. Такие данные приводит издание GSM Arena. Для поддержания высокого темпа производства нужна большая скорость работы сети, а ждать появления 6G долго. Решением стал промежуточный вариант продвинутого 5G, или 5.5G.

В апреле 2024 г. крупнейший оператор мобильной связи в Китае и мире компания China Mobile, сообщила о запуске первой коммерческой сети 5G-A (5G-Advanced). Это новый стандарт сотовой связи пятого поколения, также известный как 5.5G.

Спецификации 5.5G были определены еще в 2021 г., а 2024 г. был указан как время коммерческого внедрения этого стандарта среди производителей мобильных устройств. Он обещает повысить пропускную способность пользовательской связи с 1 ГБ/с до 10 ГБ/с, снизить время задержки, увеличить надежность и эффективность работы интернета вещей (IoT).

Vyacheslav Shatskiy / Фотобанк Unsplash Коммерческая сеть 5.5G уже существует, но пока только в Китае

Китайские провайдеры продолжают работу над технологиями 5.5G, и это ведет к тому, что в ближайшее время пользователи могут ожидать появления первых устройств, совместимых с этой сетью. Первым среди брендов мобильных телефонов станет Oppo. Как пишет GSM Arena, в сети уже появилось сообщение от директора по продукции Oppo Пита Лау, с фотографией нового Oppo Find X7 Ultra со значком «5GA» в верхнем правом углу экрана. До конца 2025 г. можно ждать свыше 20 совместимых с 5.5G моделей.

Крупнейшие операторы связи страны начали региональные испытания 5.5G, а China Mobile намерена в 2024 г. охватить более 300 городов. В то время как коммерциализация 5.5G уже не за горами, 6G все еще находится в процессе разработки и будет внедряться к 2030 г. На этапе глобальных исследований 6G объединит коммуникации, сенсорные и вычислительные технологии, чтобы соединить физический и цифровой миры для людей и интеллектуальных агентов.

Роль Huawei

Крупнейшая китайская телекоммуникационная компания Huawei, официально представила первое в мире комплексное решение для интеллектуальной опорной сети 5.5G.

Старший вице-президент Huawei и президент по продажам и обслуживанию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ли Пэн (Li Peng) пояснил, что 5G находится на верном пути к успеху в бизнесе. «Коммерческое внедрение 5G началось в 2019 г., и за последние пять лет его услугами уже воспользовались 1,5 млрд пользователей по всему миру, а для достижения этого показателя 4G потребовалось девять лет», - развивает мысль топ-менеджер.

По его словам, в настоящее время 20% глобальных абонентов мобильной связи используют 5G. «Эти пользователи генерируют 30% всего мобильного трафика и обеспечивают 40% доходов от мобильных услуг. Коммерческое использование 5.5G начнется в 2024 г., и по мере слияния 5.5G, искусственного интеллекта и облачных технологий операторы смогут раскрыть потенциал новых приложений и возможностей», - рассказал Ли Пэн.

Совместные испытания с несколькими операторами связи проводятся в таких регионах, как Китай, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа, что открывает путь к широкомасштабной коммерческой реализации 5.5G уже в 2024 г.

Что же такое 5.5G и зачем она нужна

Как следует из названия, 5.5G представляет собой эволюционный шаг между 5G и 6G. Хотя простое добавление 0,5G может показаться незначительным, 5,5G обещает увеличение производительности примерно в 10 раз по сравнению с первоначальными сетями 5G в таких областях, как скорость соединения, задержка, точность позиционирования и надежность.

Одним из наиболее очевидных преимуществ 5.5G станет увеличение скорости передачи данных. Максимальная скорость загрузки данных в сетях 5G начиналась около 1 ГБ/с, но в сетях 5.5G она может достигать 10 ГБ/с для поддержки таких требовательных приложений, как, например, 3D-изображение. Скорость загрузки также вырастет с сотен МБ/с до более чем 1 ГБ/с, что позволит реализовать такие возможности, как массовая передача данных в облаке и широко распространенная голографическая связь.

Однако 5.5G - это не просто высокая скорость. Данная технология обеспечит бесперебойную связь во всех сценариях с поддержкой триллионов подключенных устройств от сверхскоростного промышленного оборудования до массового развертывания небольших пассивных датчиков интернета вещей (Internet of Things). Задержки могут снизиться до уровня одной миллисекунды, а точность позиционирования повысится с уровня метров в 5G до сантиметров.

Эти технические возможности будут способствовать преобразованиям во многих отраслях. В производстве высокая пропускная способность и сверхмалая задержка 5.5G позволят расширить возможности удаленного мониторинга, анализировать данные в реальном времени и оптимизировать логистику цепочки поставок. Такие новые отрасли, как искусственный интеллект (ИИ), дополненная/виртуальная реальность и интерфейсы «мозг-компьютер», получат надежные сети, необходимые для реализации их потенциала.

По данным GSM Arena, к концу 2024 г. более половины мобильных подключений в Китае будут использовать сети 5G. Ожидается, что вклад 5G в ВВП Китая к 2030 г. достигнет почти $260 млрд, а количество 5G-подключений в стране составит около 1,6 млрд. Прогнозируется также, что проникновение 5G в Китае к 2030 г. достигнет почти 90%, что сделает эту страну одним из ведущих рынков в мире в плане развития мобильных сетей пятого поколения.