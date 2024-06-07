«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот

Госкомиссия по радиочастотам выделила госкорпорации «Роскосмос» частоты в диапазоне 1,9-2,2 ГГц для создания мобильной сети спутниковой связи на базе аппаратов «Гонец». В 2015-2017 гг. «Роскосмос» уже получал указанные частоты для строительства сети конфиденциальной сети спутниковой связи, но проект не был реализован. В то же время компании «Фитаком», еще 10 лет назад предложившей построить на данных частотах сеть мобильной спутниковой связи, отказывают в их получении.

ГКРЧ выделила «Роскосмосу» частоты для сети мобильной спутниковой связи

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании выделила госкорпорации «Роскосмос» частоты для создания многофункциональной системы персональной спутниковой связи и передачи данных (МСПСС) на базе космических аппаратов «Гонец-М». Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованным Минцифры.

В частности, были выделены частоты в диапазонах 1,9-2 ГГц (Земля – космос) и 2,17-2,2 ГГц (космос – Земля) для космических станций БРК-C/S и абонентских земных станций AT-H, AT-HK и AT-ПТ-S (носимые), AT-B и АТ-BK (перевозимые) и АТ-СТ (стационарные).

Также частоты были выделены в других диапазонах для организации фидерных радиолиний, для обеспечения функций службы космической эксплуатации и для приема излучений от станций автоматических систем опознавания AIS), работающих в рамках морской подвижной службы.

Кроме того, в рамках подвижной спутниковой службы были выделены частот в диапазонах 312–315 МГц (Земля – космос) и 387–390 МГц (космос – Земля).

Отказ компании «Фитаком» в выделении частот для мобильной спутниковой связи

В то же время ГКРЧ отказала компании «Фитаком» в выделении частот в диапазонах 1,98-2,01 ГГц (Земля – космос) и 2,17-2,2 ГГц (космос – Земля) для радиоэлектронных средств (РЭС) «Фиаком-IMT-KC», «ЗС-IMT-1», «Зс-IMT-2», «2С-IMT-3» и «ЗС-IMT-4», которые должны были бы образовать систему мобильной спутниковой связи.

Также компании отказали в выделении частот в диапазонах 14-14,25 ГГц (Земля – космос), 11,45-11,7 ГГц (космос – Земля), 27,5-30 ГГц (Земля – космос) и 17,7-20,2 ГГц (космос – Земля) для РЭС фидерных линий.

Согласно информационному листу к заседанию ГКРЧ, заявка «Фитаком» получила положительные согласования от Минобороны и ФСО (Федеральная служба охраны), но против выступили Роскомнадзор и «Роскосмос».

В письме замгендиректора «Роскосмоса» Михаила Хайлова, направленным руководителю аппарата ГКРЧ Дмитрию Туру (имеется в распоряжении CNews), указывается, что в 2017 г. комиссия уже отказывала «Фитаком» в получении запрошенных частот. Причиной послужило то обстоятельство, что в 2015-2017 гг. ГКРЧ выделила «Роскосмосу» эти же частоты для создания системы спутниковой конфиденциальной мобильной связи (ССКМС).

Несостоявшейся проект «Роскосмоса» по созданию сети конфиденциальной спутниковой связи

Со своей стороны, гендиректор «Фитаком» Борис Звездарев в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву указал, что ГКРЧ выделила и дочерней компании «Роскосмоса» «Гонец М1» весь S-диапазон (1,98-2,0-1 ГГц и 2,17-2,2 ГГц). В то же время в практике Международного союза электросвязи данный диапазон делили между двумя операторами: SES и Eutelsat получили по две полосы шириной по 15 МГц каждая.

Относительно «Роскосмоса» Звездарев указывает, что проект ССКМС так и не был реализован, а теперь вместо него госкорпорация намерена построить МСПСС. Но именно эту идею на протяжении 10 лет и предлагала компания «Фитаком», которой в итоге было отказано в выделении частот. Пресс-службы Минцифры и «Роскосмоса» не ответили на запросы CNews по данному вопросу.