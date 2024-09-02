Создание российского интернета вещей можно использовать для управления БПЛА

Власти обсуждают возможность использовать при контроле полетов БПЛА спутниковые группировки для интернета вещей (IoT). Технология привлекла немало игроков прежде всего тем, что позволяет разворачивать услугу при сравнительно небольших затратах. Еще одна причина - развитие наземных сервисов IoT: часто спутник становится дополнением, позволяющим расширить существующие сервисы в удаленных регионах.

Рассмотрение возможностей

Власти обсуждают возможность использовать при контроле полетов БПЛА спутниковые группировки для IoT «Марафон-IoT» и космические аппараты «Гонец» на низкой орбите. Об этом в начале сентября 2024 г. пишут «Ведомости».

Во всяком случае, мероприятия по разработке этих технологий Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) России предложила Министерству транспорта России добавить в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Письмо, с которым ознакомились «Ведомости» и подлинность которого подтвердили два источника в компаниях – разработчиках БАС, направлено по результатам совещания по вопросу развития беспилотной отрасли, состоявшегося 22 августа этого года у замруководителя администрации президента России Максима Орешкина.

О необходимости развития гибридных сетей спутниковой и сотовой связи говорится и в Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2030 г., утвержденной Правительством России в конце 2023 г. Сам нацпроект по БАС стартовал с января 2024 г., его куратором стал первый вице-премьер Андрей Белоусов, а с мая этого года он занял должность министра обороны России.

Unsplash - Iewek Gnos Создание новой гибридной сети связи позволит управлять дронами в удаленных местах

По данным издания «Ведомости», управление БПЛА через спутники – перспективное и коммерчески емкое направление, оценивает генеральный директор компании «Новый космос» Антон Алексеев: идея создания гибридной сети связи для управления БПЛА может стоить 1 трлн руб., а объем российского рынка БПЛА к 2030 г. может достичь 220 млрд руб.

«Гонец» и «Марафон-IoT» – это низкоорбитальные группировки, которые развивает «Роскосмос» в рамках программы «Сфера» для обеспечения связи и дистанционного зондирования Земли.

Проект «Марафон» предполагает создание первой отечественной спутниковой группировки для IoT – самоорганизующейся сети, абонентами которой станут автономные технические устройства, объясняет ведущий эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Искусственный интеллект» на базе Московского физико-технического института (МФТИ) Александр Родин, и лишь поэтому беспилотники ложатся в так называемую концепцию бесшовного неба.

В перспективе спутниковые группировки могут использоваться для организации гибридной связи для беспилотников, например, интегрируясь с «Глонасс», отмечает генеральный директор и основатель компании «Флай дрон» НТИ Никита Данилов. «Глонасс» прорабатывал изменения в нацпроект БАС, чтобы включить в него создание гибридной связи для беспилотников.

Поэтапное внедрение

Два первых космических аппарата интернета вещей «Марафон-IoT» планируют отправить на орбиту до конца 2024 г. Соответствующие планы подтвердил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров. Он добавил, что запуск спутников является одной из ключевых государственных задач в рамках развития интернета вещей.

В сентябре 2023 г. генеральный директор компании «Решетнев» Евгений Нестеров сообщил, что предприятие планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 гг.

4 октября 2023 г. «Роскосмос» сообщал, что запуск «Марафона» запланирован на 26 декабря 2023 г. Ранее госкорпорация заключила договор на производство 130 космических аппаратов для системы «Марафон IoT». По словам гендиректора АО «Решетнёв» Евгения Нестерова, к 2025 году предприятие выпустит 5 спутников, а к 2026 - уже 44. Изначально «Роскосмос» планировал запустить первый аппарат «Марафон-IoT» вместе со спутником «Метеор-М» в феврале 2024 г., однако запуск «Марафона» перенесли для дополнительных проверок программного обеспечения (ПО).

«Марафон-IoT» будет представлять собой многоспутниковую систему для предоставления услуг интернета вещей, которая будет работать в рамках программы «Сфера». Всего в ее составе будет более 250 аппаратов весом около 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.

Устройство для спутникового IoT

В России в августе этого года представлен прибор для обеспечения спутникового IoT, разработанный учеными Новосибирского государственного университета (НГУ). Устройство предназначено для установки на космический аппарат, продукт позволяет осуществлять обмен короткими сообщениями с наземными датчиками, обеспечивая связь в рамках IoT.

По информации ТАСС, прибор, созданный для космического аппарата «Марафон», представляет собой бортовой радиотехнический комплекс, который станет ключевой частью будущей спутниковой группировки. В рамках проекта планируется создание 264 таких аппаратов, которые будут обеспечивать глобальное покрытие для передачи данных от различных наземных датчиков. Устройство позволяет поддерживать работу датчиков с длительным сроком эксплуатации элементов питания, что особенно важно для устойчивой и продолжительной работы систем интернета вещей.

Руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев отметил, что прибор представляет собой уникальное решение, включающее 52 базовые станции, каждая из которых способна обслуживать до 8 тыс. датчиков. В наземных системах IoT обычно используется одна базовая станция для такой нагрузки, что делает новую разработку эффективной и высокотехнологичной.

Первый прибор уже был поставлен в компанию «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» (ИСС Решетнева), входящую в состав госкорпорации «Роскосмос». Второй прибор проходит испытания и будет передан заказчику до конца 2024 г. Всего планируется изготовить более 200 таких комплексов, что обеспечит значительное расширение возможностей спутникового IoT на территории России и за ее пределами.

Создание в России гибридных сетей спутниковой и сотовой связи

В начале 2024 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) России сообщило об итогах заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГРКЧ). Одним из рассматриваемых вопросов стала заявка от «Мобильных телесистем» (МТС) на выделение частот в диапазонах 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц для тестирования гибридных сетей связи. ГКРЧ решила создать рабочую группу для исследования полос, которые можно будет выделить для создания таких сетей и уточнения порядка их выделения.

Гибридные сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на мобильных устройствах. Там, где прием сигнала от наземных сетей будет затруднен (в удаленных населенных пунктах, горах и т.д.), смартфон или планшет смогут переключиться на спутник. Нынешний шаг – первый для развития гибридных сетей связи в России, подчеркнули в Минцифры.

Мобильная спутниковая связи развивается в мире с конца 1990-х гг. Существует четыре подобного рода системы: Thuraya, Iridium, Inmarsat и Globalstar (не работает в России с 2022 г.). Thuraya и Inmarsat работают на геостационарной орбите (ГСО), Iridium и Globalstar – на негеостационарной (НГСО), они предлагают мобильные телефоны и модемы.

Оборудование и услуги таких сетей (в особенности, интернет-трафик) стоят дорого. К тому же мобильные спутниковые телефоны имеют громоздкий фром-фактор и, как правило, не обеспечивают доступ в интернет. Скорость передачи данных со спутниковых модемов ограничивается сотнями КБ/с.