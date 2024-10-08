Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется

Сотрудникам портала «Большая российская энциклопедия» выплатят долги по зарплате, проект будет ликвидирован, а материалы переданы энциклопедии «Рувики». Сотрудники сообщали о задолженностях с начала года.

Будущее энциклопедии

В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию. Об этом в начале котября 2024 г. сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, все материалы портала будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики» для усиления ее конкурентных преимуществ. Также уточняется, что Правительство России намерено выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по заработной плате. Долги возникли в текущем году, в связи с несвоевременными действиями руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием.

Научное издательство «Большая российская энциклопедия» было образовано в 1925 г. и до 1991 г. в разные периоды именовалось «Большая советская энциклопедия». Издательство специализируется на выпуске энциклопедической и справочной литературы и является бесспорным лидером в этой области. В издательстве вышло около 800 энциклопедических изданий и универсальных словарей практически по всем отраслям знаний общим тиражом более 130 млн. экземпляров, в том числе три издания многотомной «Большой советской энциклопедии».

Vk - Большая российская энциклопедия В России ликвидируют Большую Российскую энциклопедию

Сайт «Большой российской энциклопедии» перестал обновляться с июня 2024 г. Портал «Рувики» был создан в 2023 г., на данный момент на нем насчитывается более двух миллионов информационных статей на русском языке. Бета-тест «Рувики» завершился в январе этого года, а интерфейс в отечественном аналоге «Википедии» переведен на 20 языков народов России.

В июле этого года основатель «Рувики» Владимир Медейко рассказал о будущем проекта. Он сообщил, что планируется запустить монетизацию. Основатель также поделился, что создатели проекта ведут работу по взаимодействию с нейронными сетями. В октябре в «Рувики» появился искусственный интеллект (ИИ) на базе Yandex GPT.

История создания энциклопедии

До настоящего времени основные усилия издательства были направлены на работу над проектом «Большой российской энциклопедии». Проект осуществляется согласно Указу Президента России Владимира Путина под научным руководством Российской Академии Наук (РАН). Выпуск электронной версии осуществляется при поддержке Министерства культуры России.

В отличие от других справочных изданий, «Большая российская энциклопедия» является фундаментальным изданием, поэтому предполагает наличие статей достаточного объема и глубины анализа по всем наиболее важным аспектам, явлениям и понятиям в жизни и деятельности человека.

Универсальная национальная энциклопедия является, с одной стороны, кодифицирующим изданием, отражающим уровень развития науки и культуры, а с другой стороны, это важнейший импульс для дальнейшего их развития. Сам же проект уникален, как по количеству привлекаемых специалистов, так и по созданию возможностей для их взаимодействия.

Осуществление научно-издательского проекта такого масштаба и назначения по силам далеко не всем странам в связи со значительными финансовыми затратами и длительной многоэтапной редакционной подготовкой.

Основание «Рувики»

В начале 2024 г. начала работать полная версия «Рувики» — российской интернет-энциклопедии, во многом похожей на «Википедию». Разрабатывает ее группа экспертов во главе с бывшим директором партнерства «Викимедиа РУ», которое занималось развитием «Википедии» в России. С июня 2023 г. «Рувики» работала в бета-тесте и за это время на ИТ-платформе появились более двух миллионов статей.

В энциклопедии есть выверенные и рецензированные статьи. Над выверенными материалами работает редакция «Рувики», а рецензированные готовят с помощью экспертов из РАН, музеев, Московского планетария и других научных организаций. Писать статьи могут и обычные пользователи, но все материалы публикуются только после проверки. У ИТ-платформы большие планы по развитию. В этом году на «Рувики» планируют добавить персонализацию контента, тематические подборки, аудиопересказы полной и краткой версий статьи, видео и подкасты.

У проекта есть глобальная задача — сделать максимально доступным и удобным получение достоверных знаний для как можно большого количества людей. В этом «Рувики» дополняет «Википедию», у которой похожая задача, - но «Рувики» ищет новые пути как сбора знаний, так и их систематизации, хранения и распространения.

Со слов генерального директора АНО «Интернет-энциклопедия «Рувики»» Владимира Медейко, самое сложное в создании онлайн-энциклопедии — это систематизировать работу, обеспечить консистентность контента и гарантировать его качество. Именно для этого в помощь волонтерам мы сформировали профессиональную редакцию. Медейко добавил, что после онлайн-энциклопедий, онлайн-СМИ и вообще поиска в интернете придет эпоха, когда люди будут задавать вопросы интеллектуальным помощникам и получать от них готовые ответы. И чтобы картина была полной и правдивой, искусственный интеллект (ИИ) этих помощников должен обучаться на всеохватывающих и достоверных данных. А для этого необходима прозрачность ссылок на источники информации, перепроверка выводов и открытость процесса формирования моделей. В «Рувики» уверены, что проект должен стать очень важной основой для обучения ИИ и сохранения культуры и языков народов России в мире будущего.