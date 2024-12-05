Интернет-мошенники в 2024 г. отобрали у россиян более 150 миллиардов

По итогам девяти месяцев 2024 г., было совершено 564 тыс. преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), рост составил 15,3% по сравнению с 2023 г. Благодаря профилактической работе темпы прироста преступлений в 2024 году снизились на 21%.

Рост ущерба от интернет-преступлений

Сумма ущерба от преступлений в России в неполном 2024 г. уже достигла 150 млрд руб., как пишет «Коммерсант», хоть сам рост составил лишь 15,3% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным, которые привел исполняющий обязанности (и.о.) руководителя отдела криминалистического сопровождения следствия–руководителя первого отделения технико-криминалистического управления Главного Управления (ГУ) криминалистики Следственного комитета (СКР) России Темирлан Салихов. Уже за первые девять месяцев 2024 г. было совершено 564 тыс. преступлений в ИКТ-сфере. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 15,3%. Из всех преступлений в России это более 40% инцидентов, оценил он.

По данным СКР России, на телефонное мошенничество приходится 353 тыс. преступлений на 30 сентября 2024 г., в прошлом году это 281 тыс. инцидентов. Однако число самих краж с банковского счета средств снизилось. Ведь в 2024 г. это 77 тыс. инцидентов, хотя в прошлом году было 119 тыс. Общий ущерб от преступлений в ИКТ-сфере составил 150 млрд. руб. за девять месяцев 2024 г., а по итогам года может побить все предыдущие рекорды.

В 2022 г. сумма причиненного ущерба [от преступлений] составляла 91 млрд руб., в 2023 г. она составляла уже 156 млрд руб. Если сложить сумму ущерба за последние три года, то она будет составлять 387 млрд руб. По информации Министерства внутренних дел (МВД), практически ни копейки не остается в юрисдикции России, основная масса похищенных денег уходит за рубеж

Заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов также заявил, что почти половина всех преступлений в 2024 г. приходится на ИТ-отрасль. 40% этих преступлений относятся к опасным видам, включая терроризм, экстремизм, торговлю наркотиками. При этом, по его словам, благодаря профилактической работе темпы прироста преступлений в 2024 г. снизились на 21%.

Снижение раскрываемости ИТ-преступлений

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в октябре 2024 г. заявил о снижении уровня раскрываемости преступлений в ИТ-сфере до 25,9%. Эта тенденция наблюдается на фоне стабильно высокого количества совершаемых киберпреступлений, несмотря на внедрение дополнительных механизмов противодействия.

За 2023 г. число противоправных деяний в этой сфере увеличилось на 29,7%, достигнув 677 тыс. случаев. За первые восемь месяцев 2024 г. рост составил 16,4%, что соответствует 500,4 тыс. преступлений. Большинство из них совершается с использованием интернета и средств мобильной связи.

Генпрокурор отметил особую активность организованных групп, применяющих вредоносное программное обеспечение (ВПО), фишинговые сайты, специальную технику, электронные платформы и call-центры с подменными номерами. Кроме того, в виртуальном пространстве продолжают создаваться финансовые пирамиды.

Игорь Краснов подчеркнул, что ИКТ-сфера активно используются в совершении наркопреступлений, а также деяний экстремистской и террористической направленности. С начала 2023 г. было зарегистрировано 3,2 тыс. таких преступлений. Генпрокурор раскритиковал качество проводимой оперативной работы, отметив шаблонность, безынициативность и отсутствие наступательности.

Для улучшения ситуации Игорь Краснов призвал активнее развивать электронный документооборот между правоохранительными органами и организациями финансового рынка, а также сотовыми операторами. Это позволит оперативно получать значимую информацию. Кроме того, он рекомендовал уделить повышенное внимание мониторингу и блокировке сведений о реализации SIM-карт с нарушением требований закона.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее сообщил, что за последние пять лет число противоправных действий в киберпространстве выросло в два раза. Доля этого вида преступлений составляет около 40% в общем массиве, а по тяжким и особо тяжким составам приближается к 60%. С начала 2024 г. общая сумма ущерба от киберпреступлений превысила 116 млрд руб.

Рост цены на незаконный сбор данных

В 2024 г. стоимость незаконного получения информации о российских гражданах выросла в 2,5 раза до 44,3 тыс. руб., об этом говорится в исследовании компании DLBI.

Детализация разговоров абонента подорожала в среднем в 3,3 раза, в зависимости от оператора связи. Банковская информация теперь стоит в 1,5 раза дороже. Финансисты и участники рынка связи считают свои ИТ-системы защищенными, вследствие чего цены на незаконный сбор данных растут. Несмотря на многочисленные утечки информации, эксперты по информационной безопасности (ИБ) полагают, что спрос на персональную информацию сохранится.

В рамках исследования DLBI разделяли незаконный сбор на информации на три потока – сбор и передачи информации через оператора связи (детализация звонков и SMS-сообщений), незаконный сбор данных о клиентах банков (банковские выписки) и незаконный сбор данных государственных ИТ-систем (данные Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и ряд других ведомств). Всего DLBI проанализировали предложения более 80 посредников таких услуг в Telegram.

По оценке специалистов сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI, средняя стоимость услуг по незаконной выдаче данных о граждан выросла в 2,5 раза. Один сбор данных в итоге может стоить до 44,3 тыс. руб. У «Вымпелкома» данные стоят около 87 тыс. руб., у МТС – 68,5 тыс. руб. Самыми дорогими операторами связи для незаконного сбора данных стали Мегафон и Tele2, ведь цена на них достигает 100 тыс. руб.

Стоимость данных клиентов банков в 2024 г. выросла до 38-40 тыс. руб., что на 51% дороже, чем в 2023 г. Как объяснил основатель DLBI Ашот Оганесян, незаконный сбор данных у банков остается самой нестабильной услугой в даркнете. Он добавил, что по большинству небольших банков сбор данных нет или найти его крайне сложно.

Стоимость добычи данных из государственных ИТ-систем также растет. Популярными запросами являются данные из баз МВД России, из базы передвижения человека «Розыск-Магистраль», данные по паспортам из АС «Российский паспорт». Цена таких данных составляет около 2 тыс. руб. за одну выгрузку. Несмотря на рост в 40%, эта категория остается самой дешевой.