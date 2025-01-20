Эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами продлят на три года

Российские власти собирается продлить на три года действие эксперимента, в рамках которого «Почта России» доставляет грузы с помощью дронов. Ведомство отметило востребованность таких услуг. Эксперимент с доставкой посылок с помощью беспилотников был запущен в 2022 г. в Чукотском автономном округе, Камчатском крае и двух других регионах. За это время эксперимента протестировали нескольких новых моделей дронов в сложных географических и климатических условиях.

Продление испытаний

«Почта России» продолжит эксперимент по доставке беспилотниками, как пишут «Ведомости». Министерство экономического развития (Минэкономразвития) России собирается продлить на три года действие эксперимента.

Испытания проводятся с 2022 г. беспилотники используются в удаленных и труднодоступных районах страны: в Камчатском крае, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. В рамках эксперимента беспилотники используются для доставки грузов весом от 0,1 кг до 1,5 т. В марте того же года Правительство России подписало постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций и утверждении программы по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).

При этом, согласно презентации к докладу руководителя дирекции управления транспортом «Почты России» Георгия Баутина о предварительных итогах работы эксперимента, такой способ доставки грузов оказался гораздо дороже обычной. Также в «Почте России» указали на недостаточную надежность доступных к эксплуатации беспилотников и на необходимость и дооснащения инфраструктуры в России для организации постоянной эксплуатации БАС. Среди других проблем авторы доклада выделяют также отсутствие стремления авиакомпаний с пилотируемыми воздушными судами к сотрудничеству с БАС из соображения конкуренции и обеспечения безопасности полетов.

По данным «Почта России», за это время эксперимента в российской государственной компании протестировали нескольких новых моделей дронов для доставки грузов в сложных географических и климатических условиях.

Со слов директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина, на основании полученного опыта и востребованности услуг с применением тяжелых беспилотников (массой более 30 кг), ведомство приняло решение о продлении эксперимента в четырех регионах - на Камчатке и Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Кроме того, положения действующего экспериментального правового режима (ЭПР) будут изменены в части упрощения процедуры присоединения новых субъектов, упрощения порядка допуска БАС к эксплуатации и порядка использования воздушного пространства с учетом изменения действующего российского законодательства, отметили в министерстве. Также в «Почте России» указали на недостаточную надежность доступных к эксплуатации беспилотников и на необходимость.

Стоимость доставки

По данным «Почты России», в настоящее время перевозка 1 кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта в Ямало-Ненецком автономном округе (время в полете - около полутора часов) с помощью беспилотника обходится в 151 раз дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе, и в 43 раза дороже чартера. Так, согласно докладу, стоимость доставки на регулярном рейсе между пунктами составляет 90 руб. за 1 кг груза, на чартере - 315 руб., а с помощью авиабеспилотников - 13 тыс. руб., подсчитали в «Почте России». При этом целью эксперимента было снижение стоимости перевозки до значений ниже, чем на пилотируемой авиации, уже к 2024 г., вспомнили журналисты РБК.

Американский коммерческий опыт

В январе 2025 г. компания Amazon приостанавливает доставку заказов беспилотниками в Соединенных Штатах после двух аварий на испытательном полигоне. Услуга «prime air» действовала в нескольких регионах штатов Техас и Аризона. Инциденты на полигоне связаны с программным обеспечением дронов, доставки прекращены до выхода исправления.

Само действие услуги возобновят после выхода обновления программного обеспечения (ПО) и его одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), рассказал представитель компании Сэм Стивенсон (Sam Stevenson). По его словам, общая архитектура дрона функционирует так, как и ожидалось.

Оба беспилотника MK30 потерпели крушение в декабре 2024 г. во время полетов на территории аэропорта Пендлтон в штате Орегон. Один из дронов загорелся после падения. По данным FAA, проблема ПО связана с небольшим дождем, сквозь который пролетали MK30.

Amazon стремится увеличить число ежегодно доставляемых заказов дронами до 500 млн к 2030 г. В 2024 г. компания уже получила разрешение FAA на полеты беспилотников за пределами видимости оператора и закрыла испытательный полигон в Калифорнии. К концу прошлого года Amazon завершила свой первый испытательный полет MK30 в Италии, а уже в 2025 г. она намерена развернуть услугу «prime air» в этой стране. Кроме того, американская корпорация Amazon пытается получить разрешение на доставку дронами в Великобритании до 2027 г.