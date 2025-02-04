Россияне научились выявлять SIM-карты, стоящие в БПЛА и мошеннических колл-центрах

Сотовый оператор Т2 научился идентифицировать SIM-карты, используемые террористами в атакующих Россию дронах, а также в SIM-боксах, которые применяются в нелегальных колл-центрах. Для этого применяются биометрические технологии и алгоритмы выявления «цифрового следа».

Т2 против нелегальных SIM-карт

Сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка T2, бывший Tele2, принадлежит «Ростелекому») нашел способ идентифицировать нелегальные SIM-карты, которые используются террористами в атакующих российские объекты критической инфраструктуры беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом представитель оператора Дмитрий Попков рассказал в ходе конференции «ИТ-тренды 2030: Саммит развития».

SIM-карты скупаются на поддельные паспортные данные и используются для управления и наведения дронов на цель. Кроме того, нелегальные SIM-карты используются в SIM-боксах, которые применяются для организации подпольных колл-центров. Такие колл-центры, в частности, являются инструментами мошенников.

Билайн Оператор Т2 научился идентифицировать SIM-карты, используемые террористами в атакующих Россию дронах, а также в нелегальных колл-центрах

Схемы, которые сейчас применяют террористы для атак с помощью БПЛА, ранее были отработаны мошенниками, констатирует Попков. Но оператор Т2 нашел способ, как идентифицировать установленные в таких устройствах SIM-карты. Их «цифровой след» резко отличается от профиля обычного пользователя. Также используются биометрические технологии, например, распознавание голоса.

Как можно определить SIM-карту в дронах

Эксперты, опрошенные CNews, выразили сомнение в возможности использования биометрии для определения SIM-карт в дронах, так как биометрические технологии пригодны только для определения физических объектов.

В то же врем SIM-карты в кронах можно вычислить с помощью паттернов трафика, хендовера (переключения абонентов от одной базовой станции к другой), соседей по хендоверу и т.д.

«Например, в процессе хендовера проводятся измерение соседних базовых станций, которые сообщаются сети, - говорит один из экспертов. - По их уровням можно попробовать вычислить, что антенна абонента в сотне-другой от земли».

Замена SIM-карты в биометрии

Еще одной проблемой является кража SIM-карты абонента путем ее получения на поддельные документы. Таким способом у абонента можно украсть аккаунты в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и Telegram. В том числе мошенники дистанционным образом крадут E-sim (SIM-карты без физического носителя). Т2 ужесточил требования к замене SIM-карт, а уведомление их владельца о смене SIM-карты теперь происходит по иным каналам. Кроме того, для лиц, чей бизнес связан с социальными сетями, например, владельцев популярных Telegram-каналов - будет предусмотрена отдельна услуга: замена SIM-карты только по биометрическим данным.

Дмитрий Попков напоминает, что ранее, в рамках экспериментальных правовых режимов, сотовые операторы уже научились бороться со спам-звонками: искусственный интеллекта стал анализировать голосовые вызовы и SMS.

Ряд операторов уже предлагает услуги, когда виртуальный ассистент анализирует входящие звонки и прямо во время разговора может предупредить о спаме и мошенничестве. Чтобы подобную практику сделать повсеместной, требуется санкция регулятора.

Меры по борьбе с телефонным мошенничеством

Проблема телефонного мошенничества, а также звонки россиянам из украинских колл-центров, становится все более актуальной. Представители бизнеса и власти ведут переговоры о путях решений данной проблемы. Система «Антифрод», которую создает Рсокомнадзор с 2021 г., позволяет выявлять звонки с подменой телефонного номера. В связи с этим мошенники стали мигрировать в мессенджеры.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев говорил об идее создания базы данных голосов мошенников - для этого также будут использоваться биометрические технологии. Также рассматривается возможность запрета приема SMS во время входящего телефонного вызова. Это лишит мошенников одного из часто используемых ими инструментов.