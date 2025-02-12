Экс-главу Федерального центра ИИ обвинили в коррупции

Генеральная прокуратура России в суде добивается пересмотра причины увольнения экс-главы ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» при Министерстве промышленности и торговли. Ведомство считает, что чиновник был замешан в коррупции и должен был быть уволен в связи с утратой доверия.

Пересмотр причины увольнения

Генеральная прокуратура (Генпрокуратура) России через суд добивается пересмотра причин увольнения экс-гендиректора учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ИИ)» Александра Сергеева, пишет «Коммерсант».

По информации «Коммерсант», Генпрокуратура России через суд добивается пересмотра причины увольнения бывшего гендиректора Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ ФЦПРИИ) при Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) Александра Сергеева. Экс-глава госструктуры, занимающейся развитием ИИ, покинул ее по собственному желанию. Однако проверяющие выявили возможные коррупционные нарушения со стороны чиновника, потребовав его уволить в связи с утратой доверия.

Федеральный центр прикладного развития ИИ Экс-глава ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития ИИ» Александр Сергеев

С иском об изменении основания и формулировки увольнения в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции в Пресненский райсуд Москвы обратился первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Само же заявление стало результатом проверки, проведенной Минпромторгом России, в который входит ФГАУ ФЦПРИИ, и прокурорского разбирательства.

Причины пересмотра

Из материалов Генпрокуратуры России следует, что с ноября 2015 г. и до назначения в 2023 г. на должность директора ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» (впоследствии переименован в ФЦПРИИ) господин Александр Сергеев был генеральным директором и учредителем ООО «Вектеро», оказывающего различные услуги в ИТ-сфере. При этом, по данным ревизоров, он поддерживал деловые отношения с Денисом Нырковым. Ведь в 2021–2023 г., до назначения Сергеева в Минпромторг, на его счет в «Альфа-банке» от Ныркова, в том числе через систему быстрых платежей (СБП), поступило более 2,4 млн руб., а в ответ ему было перечислено 85 тыс. руб.

Перед назначением Сергеев передал 60% долей в своем ООО Денису Ныркову, а еще 40% - Александру Ерохову. Одно время при Ныркове, ставшем гендиректором ООО, помощником работала супруга чиновника. В свою очередь, водитель господина Сергеева, возивший его на Cadillac Escalade (владелец сам чиновник) и числившийся в ФГАУ техником, получил, согласно его объяснениям, от Ныркова 180 тыс. руб. на покупку запчастей и обслуживание внедорожника. Таким образом, между чиновником и предпринимателем сложились корпоративные и имущественные отношения, считает надзор.

Несмотря на предполагаемый конфликт интересов, в сентябре 2023 г. Сергеев заключил с индивидуальным предпринимателем (ИП) ИП Нырковым Д. С. договор на 3,7 млн руб. на поиск и согласование площадки для проведения мероприятия по профессиональному развитию в формате стратегической сессии. Оно было проведено в декабре 2023 г. в АНО «Цифровая экономика» (Пресненская набережная, 10), представители которой сообщили проверяющим, что запросов от Ныркова не получали, а площадка и организационная поддержка на безвозмездной основе были предоставлены после двух обращений самого Сергеева.

По мнению Генпрокуратуры России, Сергеев не уведомил Минпромторг о конфликте интересов, не предпринял никаких усилий по его решению и должен был быть уволен с должности гендиректора ФГАУ в связи с нарушением, влекущим утрату доверия, а уволившись в марте 2024 г. по собственному желанию, чиновник избежал наказания. Теперь надзор добивается в Пресненском райсуде изменения причины отставки чиновника с новой записью в его трудовой книжке. В иске говорится, что ответчик в течение десяти рабочих дней после вступления решения суда в силу обязан представить ее бывшему работодателю для внесения изменений.

Ответчик

Александр Сергеев считает, что в основе его дела конфликт в ФГАУ, который и привел к проверке. Последняя, полагает бывший чиновник, также серьезных нарушений не обнаружила, в противном случае речь шла бы не о записи в трудовой, а об административной или уголовной ответственности.

Нырков также заявил «Коммерсант», что в коррупционные отношения ни с какими чиновниками не вступал, обратив внимание, что в любом случае речь идет о ИП, а не о компании «Вектеро». А в Минпромторге сообщили, что все обстоятельства дела должны быть установлены судом, нужно дождаться судебного решения.