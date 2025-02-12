Власти потратили 797 миллионов на сбор сведений об авариях на линиях связи

Федеральный бюджет потратил 797 млн руб. на функционирование Ситуационного центра Минцифры, созданного на базе госпредприятия «Связист». Центр собирает информацию от операторов связи о возникновении аварийных ситуаций. При его создании участники рынка высказывали опасения о том, что им придется дублировать информацию о своей деятельности в Роскомнадзор, Минцифры и ФСБ.

Затраты на функционирование Ситуационного центра Минцифры

Федеральный бюджет выделил в 2021-2024 гг. 730 млн руб. на работу Ситуационного центра Минцифры, призванного обеспечить мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования. Это следует из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Еще 67 млн руб. на схожие цели было выделено в 2021 г. Таким образом в общей сложности затраты федерального бюджета на поддержание работы Ситуационного центра Минцифры составили 797 млн руб.

Госпредприятие «Связист» и возложенные на него задачи

Ситуационный центр Минцифры функционирует на базе подведомственного миистерcтву госпредприятия «Связист».

Задачами центра являются: ведение информационных ресурсов и баз данных; координация и информационное взаимодействие с органами федеральной и региональной власти учреждениями и организациями, в том числе по вопросам мобилизационной подготовки и при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах отрасли связи; проведения экспертной оценки в сфере ИКТ; мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего пользования.

Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика Федеральный бюджет потратил 807 млн руб. на функционирование Ситуационного центра Минцифры, созданного на базе госпредприятия «Связист»

«Связист» должен осуществлять следующие мероприятия: проведение аудита и анализа сведений информационно-аналитических систем, в том числе «Реестр услуг связи» и «Федеральная государственная информационно-аналитическая система по управлению использованием радиочастотным спектром»; подготовка предложений по реализации сервисов, обеспечивающих учета и анализ данных, предоставленными операторами связи; прогнозирование возникновения или развития ситуаций, оказывающих влияние на функционирование отрасли связи, на основе данных оперативных служб (Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС, Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, Ситуационный центр Росгидромета); мониторинг состояния информационной инфраструктуры и проведения аварийно-восстановительных работ на сетях связи в районах чрезвычайных ситуаций; участие в подготовке и проведении учений, проводимых Минцифры с операторами связи и региональными органами власти для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; контроль оказания услуг связи СЗО (социально-значимые объекты) и объектам ЦИК (Центрально-избирательная комиссия) по передаче данных.

Кроме того, среди запланированных мероприятий значилось: участие в подготовке и проведении штабных тренировок по информационному обмену в рамках выполнения мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи и в сети почтовой связи при угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций; обработка обращений потребителей по оказанию услуг связи образовательным организациями и объектам ЦИК по передаче данных; мониторинг оказания услуг связи образовательными организациями и избирательным комиссиям по передаче данных; разработка программных инструментов для обеспечения автоматизации обработки данных и предоставления форвардный отчетов.

Также в 2022 г. должна была быть создана дополнительная (резервная) площадка в целях мониторинга оказания услуг образовательным организациями и избирательным комиссиям по передаче данных при осуществлении доступа к государственным и иным информационным системам в интернете. Представители Минцифры не ответили на вопрос CNews относительно результатов работы Ситуационного центра ведомства и планах на его развитие.

Ситуационный центр Роскомнадзора

Впервые ситуационный центр в отрасли связи был организован Роскомнадзором в 2011 г. Центр собирал информацию от операторов связи и от подразделений Роскомнадзора об аварийных ситуациях в сетях связи и телерадиовещания, осуществлением мониторинга обстановки в сфере связи и массовых коммуникаций, прогнозированием развития ситуации в сетях связи и телерадиовещания с предоставлением соответствующих докладов Роскомнадзора и Минкомсвязи (предшественник Минцифры).

Опасения бизнеса из-за необходимости дублирования информации

Однако в 2019 г., в связи с принятием закона «О суверенном интернете» и созданием Роскомнадзором Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП), данный центр прекратил свою работу. ЦМУ ССОП имеет более широкие полномочия и управляет маршрутами трафика в сетях связи с помощью ТСПУ (технические средства предотвращения угроз), устанавливаемых на сетях операторов связи.

В то же время в 2021 г. Ситуационный центр в области связи был создан Минцифры. Роскомнадзор и операторов связи обязали предоставлять ему необходимую информацию своей деятельности. В числе прочих задач центр значатся информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений Минцифры в части использования радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, обеспечение контроля результатов деятельности подведомственных Минцифры организаций и ведение соответствующей информационной системы; систематизация и верификация данных из различных источников о возникновении инцидентов в информационной инфраструктуре по объектам информационной модели; сбор и анализ информации об осуществлении видеонаблюдения и трансляций изображений в сети интернет в ходе проведения выборов в органы государственной власти; анализ показателей динамики развития информационной инфраструктуры; участие в прогнозировании развития отрасли связи на основе сценарного моделирования; подготовка предложений по использованию искусственного интеллекта для систематизации и анализа больших массивов данных по объектам отраслевой информационной модели.

Газета «Коммерсант» писала, что участники телекоммуникационного рынка были против создания данного и необходимости передачи ему информации, так как это привело бы к дублированию информации, которая и так передается операторами связи в Роскомнадзор и ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных инцидентов, создана ФСБ). Но Минцифры заверило отрасль, что Ситуационный станет единым окном для передачи сведений в автоматизированном режиме.

Ситуационные центр Минцифры В рамках федпроекта «Информационная инфраструктура» также были профинансированы работы по функционированию системы распределенных ситуационных центров высших органов государственной власти, работающих по единому регламенту. Затраты на эти цели в 2019-2024 гг. составили 706 млн руб., проектом занимается Федеральная служба охраны (ФСО).