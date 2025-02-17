Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

Компании Amazon и Apple перенесли выпуск обновления для своих голосовых помощников. Разработчики пытаются внедрить в облачный ассистент искусственный интеллект. Причина переноса релиза - частые неточности в ответах во время тестирования. Компании-разработчики планировали представить обновление на мероприятии 26 февраля 2025 г., однако из-за возникших проблем, выпуск отложен.

Трудности при разработке

Компании Amazon и Apple испытывают трудности с внедрением технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в цифровые помощники - Alexa и Siri, пишет The Washington Post.

В связи с этим руководство Amazon планирует отложить выпуск обновления своей ИИ-модели для Alexa до марта 2025 г. или даже позже. Сотрудники Amazon недавно узнали о задержках, которые, по их словам, были отчасти потому, что обновленный ИТ-инструмент давал неправильные ответы на тестирование вопросов. Более разговорная версия не будет доступна до 31 марта или позднего 2025 г., по словам сотрудника, что представляет собой задержку не менее полтора года от первоначального объявления.

В начале 2024 г. Amazon планировала запустить улучшенную Alexa с бесплатным пробным периодом, после которого клиентам пришлось бы платить абонентскую плату. Инициатива компании Amazon была в ответ на растущую конкуренцию со стороны ChatGPT от OpenAI. Amazon потратит $100 млрд в основном на разработку центров обработки данных (ЦОД) в 2025 г., поскольку компания стремится улучшить свои услуги в сфере ИИ-технологий. Улучшенный ИИ-помошник может помочь Amazon увеличить свои доходы, когда обновление ПО станет общедоступным. Согласно MSN, ИТ-инструмент установлен на более чем 500 млн устройств по всему миру.

В январе 2025 г. Apple остановила функцию ИИ для iPhone, которая суммировала уведомления о новостях после искажения оповещений. По информации The Washington Post, обновления Apple Siri также сталкивается с инженерными проблемами и программными ошибками. Это может заставить производителя iPhone отложить или ограничить его выпуск.

Представители Apple даже рекламировали некоторые из последних функций для клиентов. Тем не менее, компания-разработчик сейчас находится в гонке, чтобы закончить программное обеспечение (ПО), и выпуск некоторых функций первоначально планировались на апрель 2025 г.

Как сообщает The Washington Post, изначально руководство компаний Amazon и Apple надеялись быстро выпустить обновленные ИТ-продукты, чтобы конкурировать с голосовыми помощниками нового поколения, такими как Advanced Voice Mode от OpenAI и Gemini Live от Google, однако их усилия идут с задержками и не по плану.

Цифровые помощники

На первый взгляд, цифровой помощник и чат-бот могут показаться почти идентичными технологиями. Обе предлагают автоматизированную поддержку и способны общаться с пользователем. Однако различия между ними как в функциональности, так и в использовании, значительны. В 2025 г. чат-боты предназначены для выполнения четко определенных задач. Ведь они изначально запрограммированы на обработку ряда вопросов и команд и часто встречаются в качестве поддержки клиентов в чатах компаний, где могут помогать в навигации и отвечать на часто задаваемые вопросы или же выполнять простые задачи.

Цифровой помощник представляет собой значительно более сложную ИТ-систему, которая использует ИИ-технологии и машинное обучение (ML) для обработки естественного языка и выполнения задач. Эти ИТ-системы могут адаптироваться к привычкам пользователя, учиться на основе предыдущих запросов и взаимодействий и предоставлять более персонализированные ответы.

В 2025 г. цифровые помощники, такие как Siri от Apple, Assistant от Google и «Алиса» от «Яндекс» способны выполнять сложные команды, включая установку напоминаний, управление умным домом, поиск информации в интернете и даже бронирование столов в ресторанах или билетов на мероприятия. Они могут понимать и интерпретировать естественный человеческий язык, что позволяет вести с ними беседу более естественным и интуитивно понятным образом.

По данным Group4media, в 2024 г. 60% пользователей в России пользуются голосовыми помощниками хотя бы один раз в 6 месяцев. 85% взаимодействий с цифровыми помощниками происходят через смартфоны, оставшиеся 15% - через умные колонки. Наиболее популярные цифровые помощники среди жителей России: «Алиса» от «Яндекс» - 90% респондентов знают о ней; «Маруся» от холдинга VK - с ней знакомы 51% опрошенных; Assistant от Google и Siri от Apple - их знают 48 и 41%; «Салюте» от Сбербанка - о нем слышали 31% респондентов «Олег» от «Т-Банка» - с ним знакомы 27%.