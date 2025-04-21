Доменная зона .ru стала любимой для российских пиратов из-за простоты регистрации и низких цен

Доменная зона .ru заняла первое место по регистрации новых пиратских сайтов в России. Пираты выбирают доменную зону .ru из-за низких цен и простоты регистрации. На весну 2025 г. на долю .ru приходится 22,8% всех регистраций, в то время как .com и .online занимают 12,7% и 10,8% соответственно.

Рейтинг по регистрации ресурсов

Доменная зона .ru стала лидером среди пиратских ресурсов, пишет «Коммерсант». Среди самых популярных сетей доставки и кэширования контента — Alloha, Rewall и Lumex

По данным исследования компании F6, доменная зона .ru в апреле 2025 г. заняла первое место по количеству регистраций новых пиратских сайтов в России. Так, на весну 2025 г. доля .ru составила 22,8% от всех новых доменов, связанных с пиратским контентом. Для сравнения: доля международной зоны .com составляет 12,7%, а .online — 10,8%.

Пираты отдают предпочтение российской национальной зоне из-за низких цен и отсутствия сложных процедур при регистрации. Однако ресурсы, использующие сети доставки и кэширования контента (CDN), чаще размещаются на серверах в Нидерландах, США, Франции, Германии и Украине, что затрудняет их блокировку.

Aiartgenerator Доменная зона .ru стала лидером среди пиратских ресурсов

Аналитики F6 также проанализировали работу 1,4 тыс. пиратских сайтов и составили рейтинг наиболее популярных CDN среди администраторов нелегальных ресурсов. Лидирует в этом списке сеть Alloha, которую используют 61% сайтов. Второе место заняла Rewall с долей в 42%, третьей по распространенности стала Lumex (11%).

F6 — разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом. ИТ-продукты F6 основаны на знаниях, полученных в ходе многолетних реагирований на ИТ-инциденты и исследований киберпреступности. Решения компании-разработчика обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми кибератаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F6 входят в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Количество товаров и услуг

Объем рынка пиратского видеоконтента в России в 2024 г. снизился на 4%, составив $36,4 млн. По данным F6, трафик на пиратские ресурсы сокращается, но количество их доменов растет — на 37,5%, до 110 тыс. Доля пиратских сайтов в сегменте видеоконтента достигла 94%. В рамках антипиратского меморандума правообладатели внесли в реестр 180 млн ссылок с контентом. Средний CPM (это показатель, отражающий среднюю стоимость 1000 неуникальных показов рекламы) остался на уровне 2023 г. — $3,12 (по курсу на апрель 2025 г. 256,38 руб.).

Самым популярным фильмом на пиратских ИТ-платформах стал боевик «Пчеловод», в топ также вошли «Дом у дороги», «Планета обезьян: Новое царство» и «Дюна: Часть вторая».

Снижение доходов пиратских ресурсов эксперты объясняют ускоренным удалением ссылок из поисковиков, а стагнацию CPM — отсутствием роста спроса и предложения на рекламу. «Рекламодатели избегают пиратских ИТ-сервисов, заботясь о репутации», — отметил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

В 2024 г. сообщалось, что число пиратских ресурсов с русскоязычным контентом стремительно растет: за первое полугодие 2024 г. выявлено 60 тыс. новых доменов, тогда как за весь 2023 г. — 80 тыс.

Российские домены

В феврале 2025 г. координационный центр доменов .ru и .рф подвел итоги года для российских национальных доменов верхнего уровня .ru и .рф.

В 2024 г. зона .ru показала уверенный рост, увеличившись на 380 тыс. домен (+7%), и к концу декабря достигла рекордного значения — 5,8 млн доменов. Этот результат стал самым высоким за всю 30 летнюю историю ее существования. Первое доменное имя в зоне .ru было зарегистрировано в 1994 г., и этим доменом был сайт Russia On The Net (www.1-9-9-4.ru).

85% доменов зарегистрированы российскими гражданами и организациями, что свидетельствует о высокой востребованности домена .ru внутри страны. В течение 2024 г. в .ru было зарегистрировано 1,72 млн новых домена, что превысило показатель 2023 г. (1,70 млн новых доменов). Домен .ru сохраняет пятое место в мировом рейтинге страновых доменов, подтверждая свои сильные позиции на глобальной карте интернета.

В кириллическом домене верхнего уровня .рф на конец декабря 2024 г. насчитывалось 760 тыс. домена, что на 8,7 тыс. (-1,1%) меньше, чем в 2023 г. При этом 92% доменов зарегистрированы российскими гражданами и организациями, отражая стабильный интерес к кириллическим доменным именам.

В течение 2024 г. в .рф был зарегистрирован 182 тыс. новый домен. Несмотря на снижение общего числа регистраций, .рф остается крупнейшей кириллической зоной в мире и лидером среди интернационализированных национальных доменов. Прошлый год стал важным и с точки зрения обеспечения безопасности Рунета. На фоне растущего числа кибератак и интернет-угроз российские национальные домены продемонстрировали устойчивость и обеспечили стабильное функционирование российских сайтов. Более того, в 2024 г. удалось переломить тенденцию роста фишинга и значительно повысить уровень безопасности в доменах .ru и .рф.

Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, в 2024 г. зоны .ru и .рф подтвердили статус стабильных национальных доменов верхнего уровня и безопасной среды для пользователей.

В 2024 г. компетентные организации направили 55 тыс. обращений к регистраторам о прекращении делегирования вредоносных доменов — всего на 1,2% больше, чем в 2023 г. (54 тыс.). Для сравнения: в 2023 г. за аналогичный период число обращений выросло на 236% — с 16 тыс. до 54 тыс. Как и в 2023 г., большая часть обращений в 2024 г. (82,6%) касались фишинга. По итогам рассмотрения обращений в 2024 г. Рунете было заблокировано 53 тыс. вредоносных доменов. Кроме того, значительно выросла скорость реагирования: среднее время от подачи жалобы до блокировки вредоносного домена сократилось с 21,5 часа в 2023 г. до 13,5 часа в 2024 г.