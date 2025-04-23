Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

В 2025 г. мошенники активизировались по оказанию платных услуг по предоставлению якобы реальных ответов к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену в интернете. Мошенники обещают дать решение к заданиям или направить бланки с реальными вопросами для подготовки к ним самостоятельно.

Обман с данными

Мошенники устроили охоту на деньги школьников и их родителей, они предлагают купить фейковые ответы к экзаменам, пишут РИА «Новости».

Со слов руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина, в апреле 2025 г. зафиксировано несколько десятков закрытых Telegram-каналов и более 100 сайтов с платными ответами к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) использовали мошенники для получения личных данных школьников и их родителей. Мошенники используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле—июне для фишинга персональных данных, добавил эксперт. В 2025 г. количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое.

Аникушина отметил, что некоторые сайты оснащены системой проверки электронных почт. Также существует риск получения файлов с вредоносным программным обеспечением и получения доступа к устройству пользователя. Господин Аникушин напомнил, что контрольно-измерительные материалы (КИМ) т.е. так официально называются задания к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ печатаются в изолированном и охраняемом помещении, информация из которого не может проникнуть в сеть.

Рособрнадзор Мошенники начали сафари в мессенджерах за школьниками, предлагая купить фейковые ответы к экзаменам ОГЭ или ЕГЭ

По информации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), в лучшем случае жертва получит прошлогодние ответы и разочарование на самом экзамене, в худшем — перестанут отвечать сразу после полной оплаты или получения аванса от пользователя-жертвы. Утечка ответов до начала экзаменов, заверили в ведомстве, невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой — от разработки материалов до направления их в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена.

Пользоваться можно только официальными источниками: сайтом Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), разделом «Навигатор ГИА» на сайте Рособрнадзора. Там размещены демонстрационные варианты по всем предметам, открытые банки заданий, открытые варианты ЕГЭ досрочного периода, видеоконсультации разработчиков заданий. Бессмысленно надеяться, что экзамен можно сдать, купив ответы в интернете. Публикуемые в сети материалы не имеют никакого отношения к реальным КИМ, подчеркнули сотрудники Рособрнадзора.

В свою очередь в 2014 г. каждый регион стал самостоятельно собирать варианты ЕГЭ из открытого банка заданий ФИПИ, что сделало публикацию ответов ЕГЭ из регионов, где экзамен проходит раньше, бессмысленной.

Единый экзамен

Первые попытки приняли еще в 1997 г., тогда в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) им. В.И. Ленина открыли Центр тестирования. Причина была простая — вузы хотели сэкономить на расходах. Если принимать готовые результаты, потребуется меньше специалистов в приемную комиссию и сами дети, по минею педагогов МПГУ, были довольны. Можно раньше сдать экзамены, без повторных испытаний поступить в один из московских вузов.

В 2002 г. эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 16 регионах страны. В 2003 г. эксперимент охватил 47 субъектов России, а в 2004 г. — 65 регионов страны. В 2006 г. ЕГЭ уже сдавали около 950 тыс. школьников в 79 регионах России.

Официально ЕГЭ в России ввели в 2009 г. Он стал обязательным в качестве выпускного и вступительного экзаменов. За это время и задания в тестах, и количество предметов неоднократно меняли. Когда только ввели ЕГЭ, то сдавали русский и математику. Потом к ним прибавили еще десять предметов на выбор, чтобы приступить к сдаче экзаменов, нужно закончить год без двоек.

Как рассказывал ранее бывший глава Федерального центра тестирования Владимир Хлебников, причин, по которым ввели ЕГЭ, было несколько. Во-первых, хотели снизить нагрузку на детей. Ведь чтобы увеличить шансы на поступление, выпускнику приходилось несколько раз сдавать экзамены в разных вузах, а перед этим еще в школе. Теперь одни и те же результаты испытаний должны были засчитывать везде. Во-вторых, требовалось сделать оценку знаний более достоверной. Рост уровень коррупции в вузах и школах. За деньги можно было получить любое бюджетное место, знания золотых медалистов часто не соответствовали действительности. Хлебников добавил, страдали и школьники из регионов, которые не могли пройти подготовку при вузе, чтобы сдать вступительные экзамены, нужно было потратить деньги на проезд и проживание в крупном городе. Саму идею предложил бывший министр образования России Владимир Филиппов в 1997 г.

Развод школьников

В 2025 г. мошенники стали обманывать детей, представляясь сотрудниками школ. Как объясняет «Известиям» эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, атаки на детей — это один из трендов последних шести месяцев, который будет только набирать обороты. «Мы фиксируем рост сообщений как о попытках атак, так и об удачных для мошенников случаях, когда дети поверили легендам, звучавшим из трубки. Кстати, в круг интересов злоумышленников попадают не только школьники, но и студенты первых курсов вузов», — рассказывает Храпунова.

Мошенники обычно воздействуют на детей по похожему сценарию, объясняет Алла Храпунова. Сначала они упоминают личную информацию ребенка (класс, группа, школа, имена преподавателей), что вызывает доверие и снижает бдительность. После этого преступники могут начать пугать подростка. При этом в ход могут идти разные аргументы, связанные с учебой, семьей, кражей денег, важных данных. Ребенок может выполнить задания, испугавшись за родителей или из страха перед их наказанием. При этом, добавляет эксперт, мошенники могут действовать не только с помощью угроз — иногда они обещают поощрения. Но такое чаще бывает в схемах, не связанных с образованием. К примеру, у них могут попросить за небольшую сумму (от 500 руб.) попросить в аренду аккаунт в мессенджере или соцсетях для рассылки безобидных рекламных объявлений. В случае, если детский аккаунт ребенка не заблокируют в течении пары часов, хозяину и правда могут перевести деньги, но ущерб однозначно окажется больше.

Схемы мошенников, связанные со сферой образования, могут быть направлены не только на детей, но и на родителей, учителей и администрацию школы, говорит в беседе с «Известиями» ведущий эксперт по сетевым угрозам, ИТ-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов. Например, взломав смартфон учителя, злоумышленники могут получить доступ к различным чатам с родителями учащихся и распространить фишинговые ссылки под легендой получения каких-либо льгот или организовать сбор денежных средств на нужды школы.