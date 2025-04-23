CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Техника Импортонезависимость
|

В России появится гигантское производство блоков питания отечественных для серверов и телекома на 100 тысяч штук в год

ГК «Элемент» запустит в России производство блоков питания для телеком-оборудования, а также для серверов. В планах выпуск 100 тыс. блоков питания каждый год. Выйти на такие показатели завод может в течение полутора лет.

Сделать блоки питания отечественными

Группа компаний «Элемент» (разработчик и производитель микроэлектроники, в нее входит производитель чипов «Микрон») намерена в самом ближайшем будущем начать производство отечественных блоков питания. Как пишут «Ведомости», первые экземпляры сойдут с конвейера до конца 2025 г.

По информации издания, блоки питания будут предназначены в первую очередь для серверов, а также для телекоммуникационного оборудования. По словам представителя ГК «Элемент», новое предприятие будет «первым серийным производством отечественных блоков питания на базе российской электронной компонентной базы (ЭКБ)».

За разработку новых отечественных блоков питания отвечает российская компания «Элемент-технологии» – она тоже входит в ГК «Элемент». Поставкой ЭКБ для производства займутся другие предприятия из состава группы компаний.

Много, и в России

Производство отечественных блоков питания развернется в Подмосковье. В планы ГК «Элемент» входит наращивание объемов выпуска до 100 тыс. экземпляров продукции в год.

serv6.jpg

rorozoa / FreePik
Большинство современных серверов и телеком-железа в России оборудованы иностранными блоками питания

На реализацию задуманного выделено всего полтора года. Как пишут «Ведомости», к таким объемам ГК «Элемент» намерена подойти к этой цифре к 2027 г.

В планы также входит выпуск блоков питания различной мощности. Издание упоминает модели на 800, 1200 и 1600 Вт.

Блоки питания имеют различное назначение в зависимости от мощности. Если 1,2-киловаттные – это, как правило, БП общего назначения, то 1,6-киловаттные нередко питают энергозатратное «железо», которое используется, например, «для анализа и обработки больших данных и работы искусственного интеллекта», пишут «Ведомости».

По словам представителя ГК «Элемент», нынешние российские реалии таковы, что большая часть блоков питания для телекома и серверов поставляются в страну из-за рубежа. Речь, по всей видимости, о сотнях тысяч БП в год, поскольку объем рынка российского серверного и телекоммуникационного оборудования составляет примерно 150–170 тыс. единиц оборудования в год, отметил представитель «Элемента».

Первый пошел

К моменту выхода материала российское производство по выпуску блоков питания серверного и телеком-назначения не функционировало. Однако это не мешает «Элементу» собирать клиентскую базу.

Представитель группы компаний заявил издание, что в настоящее время есть «подтвержденный спрос» со стороны некоего «крупного российского производителя» серверов и соответствующего оборудования. Название этой компании он не привел.

Директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Kept Денис Черноокий сообщил изданию, что «Элемент» действительно разворачивает первое в стране серийное производство отечественных БП на базе отечественной же ЭКБ. При этом он сделал акцент на том, что использование зарубежных компонентов дешевле, к тому же они, по его словам, более доступны, нежели российские.

Конкурентов невероятно много

«Элементу» придется соперничать с целой массой иностранных компаний, за десятилетия поделивших как мировой, так и российский рынки блоков питания для серверов и телеком-железа. Фактически, грядет конкуренция со всем миром, потому что такие БП выпускают компании из США (Dell, HP, Emerson Electric, и Bel Power Solutions) Китая (Huawei, ZTE, Great Wall, Huntkey), Европы (Siemens), а также из Тайваня (Delta Electronics, Lite-On Technology, AcBel Polytech Inc., FSP Group), Японии (TDK-Lambda, Cosel) и пр.

По мнению руководителя холдинга SND Global Ольги Квашенкиной, в России чаще всего отдают предпочтение тайваньским блокам питания. Она сообщила «Ведомостям», что лидером российского рынка стандартных блоков питания можно назвать тайваньскую компанию Mean Well.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153