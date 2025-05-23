CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок IBP-систем 2025», которая состоится 27 мая.

В нынешних условиях важна быстрая реакция на изменения. Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на достижение общей цели.

Регистрация и подробная информация на сайте.

Основные темы конференции:

  • Как развивается российский рынок IBP?
  • Какие требования к IBP предъявляют заказчики?
  • Какие решения предлагают российские вендоры?
  • Способны ли российские решения полностью заменить западные?
  • Над чем еще надо работать российским разработчикам?

Технологическая основа

Проекты и решения

  • Как внедрить интегрированное бизнес-планирование?
  • Какой экономический эффект приносит IBP?
  • Какие ограничения в работе с IBP существуют?
  • Как выбрать поставщика IBP?

С докладами выступят:

Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС;
Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;
Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»;
Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»;
Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»;
Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планированию, «Х5 Еда»;
Светлана Митченко, руководитель проектов информационных технологий, «Акрихин»;
Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации, Arlift;
Марат Зайдуллин, независимый консультант в нефтегазовой отрасли, ex-«Салым Петролеум»;
Сара Чавушян, старший менеджер технологической практики, «ТеДо»;
Жанна Кравченко, ведущий консультант решений интегрированного планирования, «ТерраЛинк».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно

Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна»

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

В США арестован россиянин, которого называют хозяином крупнейшего в мире ботнета

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Россиян атакуют по новой схеме с помощью лайков в соцсетях

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153