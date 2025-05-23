Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по «серому» импорту

Сотрудники российского официального дистрибьютора Lixiang планируют бороться с серым импортом популярных в России китайских автомобилей Li Auto. В компании рассматривает вариант удаленной блокировки мультимедийного экрана автомобиля, что фактически сделает эти машины непригодными для эксплуатации. При этом автомобили от новоиспеченного дистрибьютора еще не продаются, но будут дороже.

Борьба с серым импортом

Неофициально ввезенные в Россию машины Li Auto (Lixiang) будут дистанционно блокировать, пишет «Газета.Ru».

В мае 2025 г. владельцы компании Sinomach заявили о своем официальном статусе представителя автомобилей Lixiang на территории России. Дистрибьютор также анонсировал борьбу с неофициальными поставками автомобилей Lixiang в страну. В компании рассматривают возможность блокировки мультимедиа-систем автомобилей, которые были ввезены в Россию по параллельному импорту.

Lixiang — это китайский производитель электромобилей, основанный в 2015 г. С первых дней своей деятельности компания стремилась создать электромобили, способные составить конкуренцию лидерам рынка, таким как Tesla. Сотрудники Lixiang не ограничивается выпуском электромобилей, но и активно работают над развитием программного обеспечения (ПО), расширением сети зарядных станций и совершенствованием технологий автономного вождения.

«Компания Lixiang прекращает использование существующих каналов параллельного (альтернативного) импорта. Новая стратегия предусматривает реализацию продукции только через Sinomach Auto», — заявили в пресс-служба российского офиса Sinomach.

Wikipedia Электромобиль-минивэн Lixiang Mega, впервые представленный в 2023 г.

Представители компании Sinomach заявляют, что их цель — защита интересов официальных дилеров и будущих покупателей. Для борьбы с альтернативным импортом они рассматривают возможность удаленного воздействия на автомобили, легально ввезенные через параллельный («серый») импорт, а не через официальные каналы. В частности рассматривается вариант дистанционной блокировки экранов в мультимедийной системы в китайских автомобилях.

«Рассматривается вопрос дистанционной блокировки экранов в автомобилях. Но этот вопрос на 23 мая еще рассматривается, и окончательного решения по этому вопросу пока нет», — заявил сотрудник Sinomach Лев Лазарев. Кнопок в машинах Lixiang практически нет, а все управление функциями авто находится в меню мультимедиа. На уточняющий вопрос о том, приведет ли такое воздействие к блокировке автомобилей, представитель компании ответили утвердительно, пояснив, что поэтому такая мера все еще обсуждается.

Объем рынка

С 2022 г. в Россию начали поставлять китайские гибриды LiXiang после ухода из страны брендов Porsche, Jaguar, Land Rover, Lexus, Cadillac, Mercedes-Benz, Audi и BMW. Российские потребители восприняли эти автомобили как относительно доступную альтернативу премиальным моделям из Европы, Японии и США.

По данным «Автостат», если в 2022 г. было ввезено всего 24 автомобиля Lixiang, то в 2024 г. — уже 23,2 тыс. штук. Суммарно в России продано уже свыше 31 тыс. машин этой марки.

Wikipedia Интерьер Lixiang Mega

В январе 2025 г. китайский автопроизводитель Lixiang показал худшие результаты на российском рынке за последние двенадцать месяцев. Согласно данным «Автостат», за отчетный период было реализовано 955 автомобилей Lixiang, что на 47% меньше, чем в том же месяце предыдущего года. В январе 2024 г. было продано 1,7 тыс. машины. Самой популярной моделью остался кроссовер Lixiang L7, было реализовано 525 авто, что на 38% ниже, чем годом ранее.

Рыночная доля бренда Lixiang в России составила 1,07%, что на 1,1% меньше прошлогодних показателей. Больше всего машин марки было поставлено на учет в Москве, на столицу пришлось 30% от общих регистраций (285 авто). Всего же в Центральном федеральном округе (ЦФО) было зарегистрирован 441 Lixiang.

Официальные поставки

Покупателям, которые откажутся от серых автомобилей Lixiang в пользу таковых от Sinomach, обещают высокое качество обслуживания, оригинальные запчасти и профессиональную поддержку.

Согласно релизу Sinomach, официальные розничные цены Lixiang в России таковы: L6 Pro – от 5,6 млн руб.; L6 Max – от 6 млн. руб.; L7 Pro – от 6,59 млн. руб.; L7 Ultra – от 7,2 млн. руб.; L9 Ultra – от 8,5 млн. руб.

В Россию уже поставлены автомобили Lixiang 2025 г. выпуска с полной русификацией и российским мастер-аккаунтом. Официально ввезенные Lixiang получат общую гарантию три года, или 100 тыс. км пробега, а также гарантию на батарею на 160 тыс. км.

В конце марта 2025 г. в России начали искать сотрудников для работы с брендом Lixiang. В частности, компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочерняя структура Sinomach, выставила вакансии юриста, менеджера по гарантии и рекламного менеджера.

Первый официальный дилер Lixiang откроется в России до конца мая 2025 г., сообщила пресс-служба компании Sinomach. Всего на данный момент назначено 32 дилера по всей России, однако пока не известно, в каких городах они будут открыты.

Сомнение в возможностях

Эксперты российского авторынка выражают сомнения в компетенции нового дистрибьютора. Бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, отметил, что компания Sinomach не входит в состав концерна Lixiang. «Гарантия стоит определенных денег, поэтому разница в цене с «альтернативщиками» объяснима, но не надо прибавлять к цене 1 млн руб. из-за того, что «мы молодцы, мы официалы», — рассуждает эксперт. — Sinomach — не официал, а неплохая торговая компания, которая не является «дочкой» автопроизводителя или крупным игроком со своим заводом». По мнению Мосеева, Sinomach следовало дождаться получения одобрения типа транспортных средств (ОТТС) на автомобили. Только тогда у покупателей появилась бы уверенность, что китайский Lixiang предоставил необходимую документацию этой фирме, а российское государство смогло бы признать ее как полноценного представителя автопроизводителя, отметил он. Мосеев полагает, что Sinomach не сможет закрыть серый импорт, несмотря на сотрудничество с рядом дилеров.

Такого же мнения придерживаются и те дилеры, что поставляют машины Lixiang в Россию уже давно и самостоятельно, в частности, крупный игрок столичного рынка «Рольф». «Автомобили Lixiang ввозятся в Россию физическими лицами, которые приобрели их в Китае. И противостоять такой схеме нельзя», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он отметил, что при значительной разнице в цене покупатели продолжат выбирать более дешевые автомобили LiXiang. У дистрибьютора будет шанс на успех, если он сможет сократить ценовой разрыв как минимум вдвое, сохранив при этом официальную гарантию и сервисное обслуживание.