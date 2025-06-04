Голливуд потребовал права самостоятельно в реальном времени блокировать сайты, которые он считает пиратскими

MPA ответила Еврокомиссии

Ассоциации кинокомпаний США (Motion Pictures Association; MPA) заинтересована в выработке механизмов, которые позволили бы правообладателям самостоятельно пополнять перечень пиратских интернет-ресурсов, подлежащих блокировке. Об этом сообщило издание TorrentFreak со ссылкой на письменный отзыв организации о мерах по борьбе с онлайн-пиратством в Европе, рекомендованных Еврокомиссией.

В плане технических средств, обеспечивавших реализацию этой идеи, правообладатели нуждаются в инструментах автоматизации, которые позволили бы вносить доменные имена сайтов, распространяющих пиратский контент, в реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ пользователей Сети.

Блокировка таких доменов должна происходить в реальном времени, то есть практически моментально после внесения в список пиратских. Это важно в первую очередь в ситуации с нелегальными прямыми трансляциями, в том числе спортивных событий. Подобный контент должен блокироваться максимально оперативно, поскольку сохраняет свою актуальность в течении непродолжительного периода времени. Для этого, помимо технических средств, также необходимы правовые механизмы, позволяющие обеспечить быстроту процедуры блокировки.

Как отмечает TorrentFreak, автоматизированные решения подобного рода уже используются в некоторых странах ЕС, в том числе в Греции, Португалии, Италии. В последней, например, с начала 2024 г. действует система Piracy Shield, польза которой для общества некоторыми ставится под сомнение.

Провайдеров VPN и CDN нужно привлекать к сотрудничеству

По мнению MPA, провайдеры услуг доставки контента (CDN), VPN-сервисы и поисковые системы должны принимать более активное участие в мероприятиях по блокировке пиратских ресурсов и сотрудничать с правообладателями. CDN, в особенности такие крупные как Cloudflare, имеют технические возможности для реализации механизма таргетных блокировок на инфраструктурном уровне, который может стать крайне эффективным дополнением традиционного подхода к борьбе с интернет-пиратством – ограничении доступа к веб-сайтам.

Кроме того, такие организации-посредники должны оказывать всестороннюю помощь правообладателям в установлении операторов пиратских ресурсов. Необходимо на уровне законодательства ЕС обязать эти организации оперативно реагировать на запросы соответствующего характера в рамках правил KYBC (Know Your Business Customer; «Знай своего бизнес-клиента»), считают в MPA. В настоящее время требования KYBC в ЕС распространяются на онлайн-маркетплейсы.

Правовые инструменты ЕС неплохи, но работают не во всех странах блока

В целом в MPA довольны правовой базой, доступной правообладателям в ЕС, однако отмечают наличие сложностей с внедрением соответствующих юридических инструментов в законодательство стран – участниц блока. В некоторых из них эти инструменты неполноценны, в других – отсутствуют полностью.

Правовая база, определяющая процедуры блокировки пиратских ресурсов, в ЕС существует на протяжении более чем 20 лет, однако не во всех странах она реализована правильно. В числе таких государств – Германия. В этой стране правообладателю сперва необходимо идентифицировать оператора сайта, нарушающего закон об авторском праве, прежде чем обратиться с требованием о его блокировке, что, по мнению MPA, делает процедуру избыточно сложной и/или дорогостоящей. Наличие подобных барьеров, когда пираты крайне быстро адаптируются к новым условием, является контрпродуктивным, считают в организации.

В Болгарии и Польше рекомендованные Брюсселем правовые инструменты для борьбы с пиратством так и не были внедрены вовсе.

Чем занимается MPA

MPA представляет интересы крупнейших киностудий США. В число участников этой отраслевой организации входят Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Pictures, Walt Disney Studios, Warner Bros. Entertainment. В 2019 г. к ассоциации присоединилась компания Netflix, владеющая одноименным онлайн-кинотеатром и занимающаяся производством собственных кино и сериалов.

MPA является автором системы прокатных рейтингов фильмов, используемой в США с 1968 г. В настоящее время ассоциация преимущественно ведет лоббистскую деятельность, выступая за усиление борьбы против видеопиратства, в том числе с интернет-сервисами для обмена видео по p2p-протоколам, к которым, к примеру, относится BitTorrent. MPA, в частности, приложила свою руку к разгрому крупнейший в мире сети пиратских кинотеатров на базе платформы Fmovies, прекратившей существование в августе 2024 г.