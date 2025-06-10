Серверы становятся слишком тяжелыми для современных ЦОДов. Впереди пересмотр архитектуры дата-центров

Операторы дата-центров столкнулись с неочевидной на первый взгляд проблемой. Оборудование для искусственного интеллекта не только требует больше электроэнергии и более эффективного охлаждения в сравнении с обычными серверами. ИТ-инфраструктура для развития нейронных сетей еще и намного тяжелее, чем стандартное оборудование в дата-центрах. Это приводит к изменениям в проектировании дата-центров, а строительство многоэтажных ЦОДов становится слишком затратным.

Проблемы с размещением оборудования

Центры обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) столкнулись с проблемой веса оборудования, пишет Data Center Knowledge. Многотонный вес оборудования серьезно влияет на проектирование и строительство сооружений для ЦОДов.

Стойки с ИИ-серверами значительно плотнее и тяжелее, ведь в том же пространстве содержится больше металла и пластика. Обычная серверная стойка 42U с типичным набором вычислительных, сетевых и запоминающих устройств весит от 680 кг до 1,1 тонн, с максимальной допустимой массой около 1,3 тонны. В то же время ИИ-оборудование, включающее множество графических процессоров, интеллектуальные сетевые карты и системы охлаждения, может превышать 1,8 тонн. Такой многотонный вес, по мнению инженеров, существенно усложняет проектирование и строительство зданий для ЦОДов.

По данным инженеров из компании занимающаяся исследованиями рынка телекоммуникаций, сетевых технологий и дата-центров Dell’Oro Group, в современных дата-центрах все реже применяются фальшполы. Директор по исследованиям физической инфраструктуры ЦОД и жидкостного охлаждения Dell’Oro Group Алекс Кордовиль (Alex Cordoville) отметил, что укрепление приподнятого пола обходится дорого, поэтому все больше дата-центров возводятся непосредственно на бетонной плите.

Datacenter-ts ИИ-серверы стали слишком тяжелые для обычных дата-центров, а строительство многоэтажных ЦОДов стало очень дорогим или требует пересмотра всей архитектуры зданий

О том, что фальшполы все еще используются, но их функция изменилась, сообщают и представители из компании JLL. В приподнятых полах размещают кабели и трубы с холодной водой, так как сотрудники не хотят, чтобы эти коммуникации были над ними. Но высота фальшполов в июне 2025 г. может быть уже 30 см, а не 60, как того требует традиционная конструкция. В ЦОДах, ориентированных на ИИ, не только отказываются от фальшполов, но и снижают высоту потолков. Все больше дата-центров отдают предпочтение одноэтажным зданиям, поскольку строительство многоэтажных оказывается слишком дорогостоящим.

Сложности эксплуатации

Модернизация существующих зданий под дата-центры для ИИ сопряжена с трудностями, поскольку строительным компаниям в 2025 г. требуется проводить более тщательный анализ, чтобы убедиться, что полы способны выдержать возросшую нагрузку от тяжелого оборудования. В результате, по словам Алекса Кордовиля, возродился интерес к заброшенным объектам — заводам, больницам или большим торговым центрам. Одно из преимуществ переоборудования старых промышленных объектов — то, что к ним уже подведена электроподстанция. В случае, если же это были какие-либо заводы, то они строились с прочными, тяжелыми полами, добавляет инженер-строитель из IBM.

По словам управляющего директора по техническим услугам в JLL Питера Скея (Peter Skay), для ЦОД с ИИ может потребоваться более прочное напольное покрытие — бетон повышенной прочности и сталь большего размера. Однако это не повлияет на сроки строительства. Влияние ИИ-оборудования на проектирование ЦОД значительно, так как эти объекты рассчитаны на 10–20 лет эксплуатации. Их перестройка каждые несколько лет из-за появления нового оборудования экономически нецелесообразна.

«Безусловно, происходит значительный сдвиг или переоценка, — отметил Алекс Кордовиль. — Строительство не приостанавливается, но подход к нему пересматривается, чтобы архитекторы и инженеры по строительным объектам могли гарантировать, что их проекты будут готовы к будущим требованиям».

Капиталовложения в ЦОДы

По прогнозам аналитиков Dell'Oro Group, что к 2029 г. ежегодные мировые капиталовложения в дата-центры превысят $1 трлн, а их средний темп прироста (CAGR) составит 21%. К этому моменту расходы на ИИ-серверы с ускорителями и серверы для специфичных нагрузок могут достичь почти половину всех расходов на ЦОДы.

В 2025 г. на долю крупнейших гиперскейлеров — Amazon, Google, Metа* и Microsoft — придется почти половина мировых капиталовложений в ЦОД. В компании Microsoft намерены потратить на расширение ИТ-инфраструктуры $80 млрд, Google — $75 млрд, а Meta — до $65 млрд. Вместе с тем некоторые облачные провайдеры второго эшелона готовы значительно увеличить капиталовложения до 2027 г.

Как заявляют аналитики, хотя расходы на ИТ-инфраструктуру ЦОД еще не достигли желаемого уровня отдачи и эффективности, рост капиталовложений в долгосрочной перспективе гарантирован. Этому способствуют многолетние инвестиции в поддерживаемые правительствами проекты вроде Stargate, на который в перспективе уйдет до $500 млрд, как писал CNews.

Прогноз Dell'Oro основан на том, что планы относительно Stargate — не пустой звук. Также учтены долгосрочные планы гиперскейлеров, поскольку крупные игроки, не участвующие в Stargate, тоже намерены расширять свою ИТ-инфраструктуру. Также эксперты упомянули недорогую и эффективную китайскую модель стартапа DeepSeek, буквально обвалившую на время сегмент фондового рынка США. Утверждается, что новость о DeepSeek была революционной, но другие компании тоже ведут собственные работы над повышением эффективности ИИ-моделей.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).