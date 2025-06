Sony уволила треть сотрудников разработчика игр для PlayStation

Японская компания Sony сокращает 30% сотрудников Bend Studios — компании-разработчика игры Days Gone. В начале 2025 г. Sony отменила две игры-сервиса, которые разрабатывали Bend Studios и Bluepoint Games. Последняя выпустила несколько ремейков и работала над игрой-сервисом по God of War.

Сокращение штата

Японская компания Sony намерена уволить 30% компании-разработчика Bend Studios, которая выпустила игру Days Gone, пишет GameSpot. Сокращение в штате происходят из-за провальных игровых проектов в 2025 г., из студии уходят ветераны, которые работают в разработке игр более 30 лет.

Bend Studio — это игровая студия, которая принадлежит Sony. Она работала над игрой в формате live-сервиса, но проект отменили в январе 2025 г. В результате студия уволила 40 сотрудников. Эту информацию сначала сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в BlueSky, а впоследствии подтвердила сама студия на своем аккаунте в социальной сети X. В тот же период Sony отменила еще один live-сервис — игру во вселенной God of War, которой занималась другая студия Bluepoint Games. Однако увольнения 18 июня дошли только до Bend Studio.

Live-сервисы — это модели предоставления контента, когда ИТ-продукт поддерживается и обновляется разработчиками в течение длительного времени после запуска, а игроки платят за покупку и могут получать обновления и новые возможности за дополнительную плату.

«Сегодня мы попрощались с несколькими невероятно талантливыми членами команды, поскольку переходим к нашему следующему проекту. Мы бесконечно благодарны им за их вклад, ведь они сформировали то, кем мы являемся, и их влияние всегда будет частью нашей истории. Это трудный момент для нашей команды, но мы глубоко уважаем всех, кто привел нас сюда», — заявили в Bend Studio.

Ушли из студии также опытные ИТ-специалисты. Среди них Роберт Моррисон (Robert Morrison) — ветеран индустрии из 1990 г., который работал над проектами в Santa Monica Studio и PlayStation Studios Visual Arts. Он лично подтвердил, что его тоже уволили.

Цели сокращений

По информации GameSpot, на фоне сокращений Bend Studio хочет запустить новый проект, о котором нет подробностей. Учитывая масштабные отмены live-сервисов — вряд ли студия будет двигаться в этом направлении. В сети некоторые надеются на сиквел Days Gone, но не стоит. Остается лишь гадать, какие идеи скрывают разработчики, потому что после релиза Days Gone в 2019 г. они не выпустили ни одной новой игры. Ремастер за новый проект журналисты GameSpot не считают. Остальные игры либо свернули в процессе разработки, либо они не дошли до релиза. Поэтому Bend Studio находится в поисках нового направления, а увольнения, похоже, связаны с отсутствием успешных результатов работы.

Оптимизация кадров в штате в 2024 г.

Увольнения в игровой индустрии уже не что-то новое — в марте 2025 г. под ударом сокращений в Sony оказались создатели Uncharted, Concord и The Last of Us. Так же пострадала студия, разрабатывавшая Until Dawn. И вот руководство Sony наконец признало провалы live-сервисов, в частности феерическим разочарованием стала многопользовательская компьютерная игра Concord, они решили уменьшить количество таких проектов.

В 2024 г. Sony закрыла студии Firewalk, Neon Koi, London Studios и Deviation Games. В 2024 г. Sony сократила более 1,1 тыс. сотрудников в вышеназванных студиях, а также Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и Firesprite.

Финансовые трудности

Опубликованная в январе 2024 г. отчетность Sony аналитиков Jefferies насторожила не столько снижением плана по количеству выпускаемых игровых консолей PlayStation 5, а неприятной тенденцией к снижению нормы операционной прибыли в игровом сегменте на фоне наличия вполне благоприятных факторов для роста выручки. По сути, у Sony в этом сегменте растут расходы на каком-то из направлений, и норма операционной прибыли уже упала почти до минимума с 2014 г.

По информации CNBC, в совокупности с осознанием инвесторами неспособности Sony продать по итогам фискального года 25 млн запланированных изначально консолей PlayStation 5 это привело к тому, что капитализация компании сократилась на $10 млрд. Парадокс, как пояснили эксперты Jefferies, заключается в снижении нормы операционной прибыли на фоне роста объемов продаж игр и увеличения доли их цифровой дистрибуции. В III квартале 2023 г., по их оценкам, норма операционной прибыли Sony в игровом сегменте опустилась до 6%, достигнув почти десятилетнего минимума. В 2022 г. этот показатель достигал 9%, а до начала 2022 г. вообще на протяжении четырех лет удерживался в пределах от 12% до 13%.

При текущей динамике продаж игр и подписок на сервис PlayStation Plus, по мнению представителей Jefferies, норма операционной прибыли Sony могла бы приблизиться к 20%, но она не превышает 6%. Эксперты считают, что расходы на выпуск игровых консолей как таковых на данном этапе жизненного цикла даже ниже изначальных, а вот затраты на создание игр в последнее время растут весьма активно. По неофициальным данным, Spiderman 2 к моменту своего выхода на рынок в 2023 г. потребовала от Sony около $300 млн затрат. Возможности для экономии Sony нужно искать именно в этой сфере, так считали аналитики Jefferies в 2024 г.