В США производитель мощных полупроводников обанкротился из-за отсутствия господдержки

Руководители американского производителя полупроводниковой продукции Wolfspeed (ранее Cree) из-за нерешенных финансовых проблем и отсутствия государственной поддержки решило объявить компанию банкротом. Испытывающая трудности компания будет передана кредиторам, в рамках плана, который предусматривает банкротство для сокращения многомиллиардного долга.

Банкротство компании

Руководители производителя микросхем Wolfspeed из США объявили о банкротстве компании, сообщила телевизионная станция WRAL-TV. Реорганизация производителя будет с целью консолидации долга в соответствии с американским законодательством о банкротстве.

Испытывающая трудности компания Wolfspeed будет передана кредиторам, включая американскую глобальную компанию по управлению альтернативными инвестициями Apollo, в рамках плана, который предусматривает банкротство для сокращения многомиллиардного долга. Компания Wolfspeed столкнулась с падением спроса на свою продукцию, а также с нежеланием администрации Дональда Трампа (Donald Trump) предоставлять финансовую поддержку предприятиям полупроводниковой отрасли, обещанную его предшественником Джо Байденом (Joe Biden) в рамках «Закона о чипах», как писал CNews.

Wolfspeed — американский производитель мощных полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов, расположенный в Дарем, Северная Каролина. До 2021 г. компания назвалась Cree. Компания была основана в 1987 г. исследователями из университета штата Северная Каролина (NCSU), занимавшимися изучением карбида кремния с 1983 г. Стала публичной в 1993 г., когда в ней работало около 20 человек. Изначально производила электронные микросхемы и светоизлучающие приборы на базе нитрида галлия (красные и зеленые светодиоды). Производитель работал по государственным контрактам с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), Военно-воздушных сил (ВВС) и Национальным институтом стандартов и технологий.

Wolfspeed Американский производитель мощных полупроводниковых светодиодов объявил себя банкротом для сокращения многомиллиардного долга

С 2022 г. Wolfspeed столкнулась с производственными проблемами на ключевом заводе по выпуску карбидокремниевых пластин, что привело к резкому падению стоимости акций. С начала 2025 г. акции производителя упали на 96%. Бумаги дешевели и раньше, эксперты связывали это с успехом китайских компаний. Так, пару лет назад шести дюймовая кремниевая пластина от Wolfspeed стоила около $1,5 тыс. Китайские поставщики предлагают аналог за $500 и дешевле.

Владельцы компании рассчитывали на получение от государства $1,75 млрд в виде грантов и налоговых льгот. Однако теперь помощь от федеральных властей находится под вопросом. Как надеется руководство производителя, банкротство компании Wolfspeed позволит провести реструктуризацию и списать около 70% от общего долга компании в $6,7 млрд.

Контролируемый процесс

9 мая 2025 г. владельцы Wolfspeed предупредили в официальном заявлении, что наняли консультантов для сокращения долга, возможно, через банкротство. Большинство держателей долговых обязательств Wolfspeed участвовали в переговорах по соглашению о реструктуризации.

Между тем, банкротство Wolfspeed позволит производителю чипов потенциально снизить свое долговое бремя. Это соглашение может позволить акционерам Wolfspeed вернуть до 5% своих инвестиций, что является нетипичным результатом в сценариях банкротства.

Финансовая компания Apollo поддерживает Wolfspeed с 2023 г., когда возглавила группу кредиторов, предоставивших компании до $2 млрд. В 2024 г. Apollo вместе с Baupost Group и Fidelity Management предоставила $750 млн финансирования.

Планы по строительству завода в Германии

В 2023 г. владельцы Wolfspeed отложили планы по строительству завода стоимостью $3 млрд в Германии, что противоречит стратегическим планам Европейского союза (ЕС) по увеличению производства полупроводников и снижению зависимости от азиатских чипов.

Сократив капитальные расходы из-за слабости на рынках электромобилей в Европе и США, компания Wolfspeed из Северной Каролины сосредоточена на наращивании производства в Нью-Йорке в 2024 г., добавил в 2023 г. представитель компании Wolfspeed. По изначальным планам руководства, в компании планировали начать строительство в Германии не раньше середины 2025 г., то есть на два года позже первоначальной цели, но после банкротство в июне 2025 г. уже и не начнут вовсе. Со временем, такие компании, как Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Infineon, STMicroelectronics и GlobalFoundries, объявили о планах открытия новых европейских заводов после того, как ЕС принял «Закон о чипах» в 2022 г. Изначальная цель европейских властей была в завоевании 20% доли мирового рынка к 2030 г., но и она как писал CNews, недостижима и в 2025 г.

Пересмотр субсидий

Как писал CNews, в 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа пересматривает некоторые из грантов, выданных бывшим президентом Джо Байденом фирмам, производящим полупроводники, об этом заявил министр торговли США Говард Лутник (Howard Lutnick) на слушаниях 4 июня 2025 г., предположив, что некоторые гранты могут быть отменены.

Некоторые из грантов времен Байдена «казались слишком щедрыми, и мы смогли их пересмотреть», — сказал господин Лютник законодателям в сенатском комитете по ассигнованиям в США, добавив, что цель состоит в том, чтобы принести пользу американским налогоплательщикам. «Все сделки становятся лучше, и единственные сделки, которые не удается заключить, — это сделки, которые вообще не следовало заключать», — добавил министр торговли США, давая понять, что не все гранты удастся пересмотреть.