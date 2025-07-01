Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

В России начали ограничивать услуги связи для мигрантов, не прошедших регистрацию в Единой биометрической системе. В России находится значительное количество мигрантов, большинство из которых являются гражданами стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик, включая Украину, Узбекистан и Таджикистан. Ранее им разрешалось оформить до 10 SIM-карт, но только при условии предоставления биометрии. Для старых договоров срок истек 1 июля 2025 г. Теперь нарушителей ожидает постепенная блокировка услуг на территории России.

Отказ в услуге

В России начинают отключать мобильную связь мигрантам без биометрии, об этом CNews сообщили представители Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России. Полностью неактивные номера отключат сразу, а по остальным сначала ограничат международные звонки и интернет.

С 1 июля 2025 г. операторы связи начнут поэтапно отключать мобильные номера иностранных граждан, не зарегистрировавших биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). С начала 2025 г. новые договоры связи для мигрантов заключаются только при наличии биометрии, а ранее оформленные SIM-карты должны были быть переоформлены до 1 июля 2025 г.

Биометрия — это метод идентификации человека на основе его уникальных биометрических характеристик. У каждого человека индивидуальны голос, черты лица, цвет глаз или узоры вен на ладонях, что делает биометрические данные практически неподдельными и устойчивыми к потере.

Номера, неактивные более трех месяцев т.е. с апреля 2025 г., будут отключены сразу. Для активных номеров сначала ограничат международную и междугороднюю связь, снизят скорость интернета, а через 30 дней полностью отключат. В течение этого времени можно успеть переоформить договор и не потерять мобильный номер.

Beeline Трудовым мигрантам в России без биометрии поэтапно начнут отключать мобильную связь с 1 июля 2025 г.

С января 2025 г. для покупки SIM-карты мигрантам требуется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), учетная запись на «Госуслугах», биометрия и International Mobile Equipment Identity (IMEI) телефона. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством и серыми SIM-картами в России. Граждане новых регионов т.е. Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, получившие российские паспорта после приобретения SIM-карты, могут переоформить договор до 1 ноября 2025 г. без сдачи биометрии, как писал CNews. Это можно сделать в офисе оператора или онлайн с использованием электронной подписи. «Для этого им нужно обратиться в офис оператора связи или его дилера, либо подать заявление на сайте оператора, а затем подписать договор в офисе или электронной подписью. Подтверждение личности по биометрии не требуется», — информирует пресс-служба Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

В России находится значительное количество мигрантов, большинство из которых являются гражданами стран бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР), включая Украину, Узбекистан, Таджикистан, Грузию, Армению. Миграция оказывает влияние на различные сектора российской экономики, такие как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), логистика и сфера услуг. В 2024 г. наблюдался рекордный приток мигрантов в Россию. Около 6,3 млн мигрантов прибыли в Россию в 2024 г., половина из них — с целью трудоустроиться, заявила начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) Валентина Казакова. Основная доля иностранных граждан — уроженцы Узбекистана (23,3%), 16,7% — Таджикистана, 10,4% — Киргизии, 9,5% — Белоруссии. По данным МВД, в 2024 г. из страны были выдворены или депортированы рекордные 190,2 тыс. человек (на 31,1% больше, чем в 2023 г.). Из них 157 тыс. мигрантов вынужденно покинули страну из-за нарушений российского законодательства (+44,6%) по сравнению с 2023 г.

Этапы перевода SIM-карт в законную плоскость

Для оформления договора связи мигрантам необходимо получить СНИЛС.

Создать учетную запись на портале «Госуслуги», пройти биометрическую регистрацию и предоставить IMEI телефона.

Проверить количество оформленных на себя номеров можно в разделе «SIM-карты» на «Госуслугах». Лишние номера потребуется расторгнуть в том же разделе, после чего подтвердить личность по биометрии в салоне связи.

С 30 июня 2025 г. мигрантам, въезжающие в Россию, могут заранее подать заявление и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе для них создадут цифровой профиль с СНИЛС и учетной записью на «Госуслугах», а в банке потребуется только подтвердить данные.

Для тех, кто уже находиться на территории России, то им нужно проверить количество SIM-карт на «Госуслугах», расторгнуть лишние договоры и подтвердить биометрию в салоне связи для оставшихся номеров.

Активное переоформление пользователей

SIM-карты по новым правилам, то есть с подтверждением своей личности по биометрии, оформили уже более 2 млн иностранных граждан, об этом CNews сообщили представители Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России 19 июня 2025 г.

«В России иностранные граждане могут зарегистрировать на своё имя не более 10 абонентских номеров. Договор по каждому из них должен быть оформлен по новым правилам: с подтверждением личности по биометрии. Тем, у кого уже есть сим-карта, нужно переоформить ее до 1 июля 2025 г., чтобы оставаться на связи. По новым правилам уже оформили SIM-карты более 2 млн иностранцев», — говорилось в сообщении. В нем уже отмечалось, что после 1 июля 2025 г. оказание услуг по еще не переоформленным договорам будет поэтапно ограничиваться.

Эксперимент по контролю за мигрантами

Как информировал своих читателей CNews в мае 2025 г., российские власти в Москве и Подмосковье начнут контролировать перемещения мигрантов через приложение.

20 мая 2025 г. депутаты Государственной думы приняли законопроект, который с 1 сентября 2025 г. вводит в Москве и Московской области эксперимент по усилению контроля за иностранными гражданами. Мигранты будут обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить адрес фактического проживания и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. Через это приложение власти смогут отслеживать геолокацию мигрантов. При попытке уклонения от контроля местоположения мигрантам будут включены в реестр контролируемых лиц и подлежат депортации из России. Сам же эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г.

Согласно итоговому документу, эксперимент по контролю за мигрантами, въезжающими в Москву и Московскую область, затронет всех мигрантов, которым не требуется виза для въезда в Россию. Исключения составляют несовершеннолетние, дипломаты и их семьи, а также граждане Белоруссии. Остальные обязаны обратиться в многопрофильный миграционный центр в Сахарово для получения государственных услуг, прохождения дактилоскопии и биометрического фотографирования. Там же они должны установить специализированное мобильное приложение и дать согласие на обработку персональных данных.

Мигранты, участвующие в эксперименте, будут обязаны через специализированное мобильное приложение самостоятельно передавать данные о своем местоположении в МВД России. Кроме того, они должны уведомлять ведомство о смене места фактического проживания в течение трех рабочих дней. В настоящее время неизвестно, какие последствия ждут мигрантов, если у него нет смартфона или он не установит приложение по другим причинам.

Главные причины строгих правил

20 апреля 2025 г. председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин напомнил о росте преступности среди мигрантов, писал CNews.

В центральном аппарате СК создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. По итогам января-марта 2025 г. отмечается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами , на 15% — с 10 тыс. до 12 тыс. Количество раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%. В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 (+20%) преступления, из них 196 – в отношении малолетних (+38%). В 2024 г. по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

В СК России сформулировали 18 предложений по совершенствованию миграционного законодательства, значительная часть из них уже реализована. Лишь при поддержке и по инициативе СК ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет лиц без гражданства, изготовление поддельных документов. В СК предложили установить норму площади помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация по месту жительства. По инициативе руководства ведомства в ноябре 2024 г. статью 63 Уголовного Кодекса (УК) России (Обстоятельства, отягчающие наказание) дополнили положением, согласно которому совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Принят Федеральный закон, в соответствии с которым все деньги и ценности, полученные от организации незаконной миграции, подлежат конфискации.