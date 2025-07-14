В России готовятся льготы для дата-центров с отечественным ИТ-оборудованием

В России может появиться новый механизм поддержки инвесторов, создающих дата-центры с применением отечественного ИТ-оборудования. Сотрудники Министерства промышленности и торговли России работают над поправками в закон о промышленной политике, которые позволят распространить действие специнвестконтрактов на сферу строительства дата-центров.

Проработка льгот

Российские власти обсуждают механизм поддержки инвестиций в строительство дата-центров, пишет Forbes.

Сотрудники Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России в июле 2025 г. готовят изменения в закон о промышленной политике, чтобы расширить налоговые льготы по специнвестконтрактам на проекты строительства центров обработки данных (ЦОД) в России.

По данным Forbes, сотрудники Минпромторга России готовят поправки к закону о промышленной политике, которые расширят действие специнвестконтрактов (СПИК) на проекты по созданию ЦОДов. СПИК представляет собой соглашение между государством и инвестором, предусматривающее налоговые и административные льготы в обмен на локализацию производства и инвестиции. В Минпромторге совместно с сотрудниками Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) прорабатывает введение «спросового СПИКа» — специального формата контракта, направленного на поддержку проектов цифровой инфраструктуры с использованием российских технологий.

Freepik - rawpixel.com Власти в России готовят льготы для дата-центров с отечественным ИТ-оборудованием

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков рассказал Forbes, что такая модель может стать важным финансовым инструментом поддержки ИТ-отрасли, особенно на фоне растущего спроса на мощности дата-центров, обусловленного в том числе развитием искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, для стимулирования инвестиций в ИТ-инфраструктуру важнее сосредоточиться не на субсидиях на закупку оборудования, а на создании прозрачного и понятного налогового режима, который будет действовать в течение 15–20 лет в зависимости от объема инвестиций. Это, по его мнению, снизит риски завышения стоимости ИТ-оборудования и обеспечит предсказуемые условия для бизнеса.

Представители Минцифры подтверждают участие в разработке соответствующих льготных мер. В министерстве рассчитывают, что механизм СПИК в сочетании с планируемыми изменениями в законодательстве о связи (в частности, с определением статуса дата-центров и созданием добровольного реестра) усилит привлекательность таких проектов в России. Объекты, вошедшие в реестр, смогут подключаться к электросетям по упрощенной процедуре и пользоваться сниженным тарифом, а также не смогут размещать ИТ-оборудование для майнинга.

Бизнес поддерживает инициативу

Представители ИТ-отрасли поддерживают инициативу, но отмечают необходимость тщательной проработки критериев. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выступает за конкурентную доступность СПИК и предотвращение монополизации. В Ассоциации индустриальных парков предлагают учитывать специфику индустриальных площадок при разработке новых правил подключения к электросетям.

Эксперты подчеркивают, что доля российского оборудования в стоимости серверов остается низкой, так как ключевые компоненты в 2025 г. — процессоры и память — в основном импортируются в Россию. Однако, по мнению отрасли, грамотная господдержка способна помочь отечественным производителям сократить технологическое отставание и укрепить позиции на растущем рынке.

Регламенты деятельности дата-центров

В 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству России проработать вопрос льготной поддержки дата-центров и помочь им сократить издержки на электроэнергию. В 2021 г. представители Правительства России разработали поправки и внесло их в Госдуму и в первом чтении законопроект был принят в 2022 г. В нынешней версии помимо закона «О связи» документ вносит изменения в законы «О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве», «О цифровых финансовых активах», которые предлагают: отнести ЦОДы к сооружениям связи и скорректировать определение для таких объектов (теперь это совокупность зданий или помещений, используемых для размещения ИТ-оборудования для обработки и хранения данных); Минцифры будет вести реестр ЦОДов; владельцы таких объектов смогут войти в реестр на добровольной основе; требования для этого будет определять Правительство России; в ЦОДах, включенных в реестр, будет запрещено размещать майнинговую ИТ-инфраструктуру и добывать криптовалюту.

Об этом CNews сообщил представитель вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, под руководством которого велась работа по регулированию ЦОДов. Цифровизация и внедрение ИИ-технологий предполагают работу с огромными массивами данных, и чтобы эффективно хранить и обрабатывать эту информацию, необходимо увеличивать количество и мощности дата-центров.

Источник РБК, участвующий в работе над финальной версией законопроекта, объяснил, что таким образом ЦОДы смогут получать электроэнергию по льготным тарифам, а не по полной стоимости, что должно снизить их операционные расходы.

Нехватка мощностей в России

Российские ИТ-компании в 2025 г. сталкиваются со значительным дефицитом дата-центров, что усугубляется развитием ИИ, требующего большого количества вычислительных мощностей. Как писал CNews, в 2024 г. об их нехватке и сложностях с поиском территорий для строительства ЦОДов заявляли представители Сбербанка и Т-банка.

Российским корпорациям не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством дата-центров самостоятельно, объясняет директор по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антон Турсунов. Такие ЦОДы развертывают организации, которые сталкиваются с необходимостью обработки больших объемов собственных данных, например «Яндекс», Wildberries, 1С.

По информации «Коммерсант», драйвером роста российского рынка ЦОДов стал именно госсектор. В 2024 г. в эксплуатацию ввели, например, ЦОДы «Росатома», федеральный ЦОД Министерства внутренних дел (МВД) России, единый ЦОД Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды), вычислительные мощности правительства Москвы. Сюда также можно отнести дата-центры Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральная миграционная служба (ФМС).

По прогнозам Совкомбанка, к 2030 г. рынок ИИ-услуг в России вырастет в десятки раз, а потребность в мощностях дата-центров превысит 700 МВт. Однако из-за текущих темпов строительства и высоких ставок по кредитам рынок может столкнуться с нехваткой серверной ИТ-инфраструктуры уже в 2027 г.