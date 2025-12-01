Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Американская оборонная компания Anduril Industries, поставлявшая дроны Пентагону, провалила испытания в 2025 г. своих беспилотных истребителей, безэкипажных катеров, а также систем противодействия дронам. В компании-производителе утверждают, что проблема была вызвана не ее программным обеспечением, а неисправностью самой техники.

Неизвестная ошибка

Автономные боевые аппараты для Пентагона не раз отказывали на учениях, пишет TechCrunch. Технические сбои дронов ставят под вопрос их боеготовность на поле боя, но представители Anduril Industries все отрицают, хотя и признают некоторые недостатки.

В 2025 г. американская оборонная компания Anduril Industries, один из наиболее заметных и быстрорастущих игроков нового поколения военно-технологических стартапов, переживает череду технических неудач, которые ставят под сомнение боеготовность ее ключевых ИТ-систем.

В ноября 2025 г. военно-транспортный самолет военно-воздушных сил (ВВС) США взлетел над базой Эглин во Флориде и сбросил дрон Altius-600 компании Anduril Industries для очередного испытания. Аппарат практически сразу потерял управление и рухнул на землю с высоты около 2,4 км метров. В ходе отдельного теста второй дрон той же модели также вышел из-под контроля и разбился. Эти инциденты, ранее не разглашавшиеся, но были зафиксированы в отчете ВВС, содержание которого впервые обнародовано Reuters.

Первый сбой — дрон, предназначенный для разведки и возможного ношения боеприпасов, был сброшен с самолета для проверки способности к самостоятельному полету и сбору данных, но вместо этого он носом вниз врезался в землю, не успев стабилизироваться. Второй сбой — аналогичная модель в параллельном испытании потеряла устойчивость вскоре после запуска, что привело к аварии.

Wikipedia Технические сбои дронов Anduril Industries ставят под вопрос их боеготовность и нужность для Пентагона

Anduril Industries, быстро ставшая одним из фаворитов Кремниевой долины на волне бума оборонных технологий, получила болезненный удар от недавних провалов. Компания взлетела благодаря растущему интересу Пентагона к передовым автономным ИТ-системам, ведь с 2023 г. капитализация Anduril Industries удвоилась до $30,5 млрд. Основатель Anduril Industries Палмер Лаки (Palmer Luckey), бывший создатель Oculus, агрессивно пиарит Altius как боеготовый дрон, как универсальный запуск с земли, моря или воздуха, разведка или удар по целям.

Оценка эффективности

Палмер Лаки неоднократно подчеркивал эффективность Altius на специальной военной операции (СВО) России на Украине, заявляя, что эти дроны уничтожили якобы на сотни миллионов долларов российской техники.

В августе 2024 г. первая партия аппаратов была передана на Тайвань в рамках контракта на $300 млн. Однако, по словам бывших сотрудников Anduril, представителей американских вооруженных и украинских операторов дронов на передовой, реальные тесты выявили куда больше проблем: от ИТ-уязвимости к электронным помехам и механическим отказам до сбоев в боевом применении, из-за чего украинские военные даже приостановили использование Altius в 2024 г.

Сбои вызвали вопросы к надежности технологий Anduril Industries, особенно на фоне роста контрактов под эгидой новой администрации Дональда Трампа (Donald Trump), ориентированной на быстрый импорт инноваций в оборону.

LinkedIn Офис Anduril Industries

Разработчики Anduril Industries признали неудачи как неизбежную часть разработки, отметив свыше 2 тыс. часов налета Altius, но без деталей о проценте успехов. Представитель Anduril Industries Шеннон Приор (Shannon Prior) назвала упомянутые инциденты единичными случаями на фоне сотен тестов. По ее словам, провалы — часть запланированного процесса разработки, необходимая для улучшений. Компания затем опубликовала блог-пост, в котором открыто признала проблемы в тестировании не только Altius, но и Ghost, а также ИТ-платформы Lattice.

Скорость разработки важнее количества ошибок

Несмотря на эти проблемы, Anduril Industries активно расширяет свое портфолио. В разработке находятся автономный боевой корабль, созданный совместно с Hyundai, и крупный дрон Fury, предназначенный для сопровождения пилотируемой авиации. Лаки подчеркивает, что скорость внедрения важнее осторожности, и что компания будет двигаться быстро и поставлять то, что работает.

Anduril Industries традиционно активно использует социальные сети, чтобы показывать свои достижения, но с сентября 2025 г. все чаще выкладывает и видео провальных испытаний. В одном из свежих роликов новый дрон Omen специально разбивают о землю, а в подписи пишут, что это очередные уроки разработки. Таким образом ИТ-компания подчеркивает свою готовность открыто говорить о неудачах и учиться на них.

Эксперты TechCrunch отмечают, что серия неудачных тестов высвечивает главную боль отрасли, американский военно-промышленный комплекс (ВПК) исторически заточен под разработку дорогих, сверхточных платформ, но теперь вынужден перестраиваться под реальность, где исход войны решают дешевые, массовые и расходуемые дроны. Для Anduril Industries этот переход болезненный, но наглядно демонстрирует, через какие трудности проходит весь сектор обороны США.