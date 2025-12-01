Оперативную память начали воровать прямо из посылок

В декабре 2025 г. у розничных покупателей начала пропадать оперативная память на этапе доставки. Пользователь Reddit заказал модуль памяти объемом 32 ГБ, но прибывшая посылка была пустая. Об аналогичных случаях рассказали другие участники обсуждения на ИТ-платформе. Повторение подобных инцидентов спровоцировало дискуссию о том, кто несет ответственность за посылки и какие доказательства помогут, если продавец оспаривает наличие проблемы.

Кража устройств

Один из пользователей Reddit под ником AvidThinkpadEnjoyer в декабре 2025 г. столкнулся с хищением оперативной памяти Crucial 32GB DDR5-4800 SO-DIMM, пишет Tom's Hardware. Вместо ожидаемого модуля он получил пустую упаковку. Другие же покупатели начали фиксировать на видео свои посылки перед их вскрытием, чтобы иметь хоть какие-то доказательства.

По данным трекинга, посылка была доставлена в 4:15 ночи с поддельной подписью получателя. Эксперты отмечают, что мелкие и дорогие компьютерные комплектующие все чаще исчезают на этапе логистики. Их либо подменяют дешевыми аналогами, либо заранее отмечают как доставленные — еще до того, как покупатель реально получит коробку. Из-за резкого роста цен на оперативную память в последние месяцы модули оперативно запоминающего устройства (ОЗУ) стали одной из самых легких и выгодных целей для таких краж.

Ответственные лица

Рост подобных краж резко обострил споры о том, кто должен нести ответственность за сохранность посылки. В Великобритании закон однозначен, пока заказ не вручен покупателю лично в руки, за его целостность и доставку полностью отвечает продавец. В США также фиксируется рост жалоб, а возврат средств зачастую становится возможен только после получения покупателем номера дела в полиции.

При этом многие потребители сталкиваются с ситуацией, когда продавцы, курьерские службы и правоохранительные органы перекладывают ответственность друг на друга, усложняя процедуру урегулирования.

Юристы рекомендуют, перед тем, как получить посылку, обязательно просить ее взвесить и сравнить с треком. Если вес существенно отличается — посылку не получать, просить составить акт. Естественно, что делать это надо до подписи в извещении или называния кода в SMS. Подписывая извещение вы соглашаетесь, что посылку вы получили, она пришла целая и вы всем довольны. Соответственно н спор выиграть сложнее. Когда покупатель составил акт и не получили посылку — товар считается недоставленным и не по его вине. Если же покупатель необдуманно получил на пункте выдачи товара (ПВЗ) посылку и принес ее домой, то ее нужно обязательно вскрывать под видео. Видеоматериал не прерывать и не отводить в сторону от упаковки с товаром, обязательно сделать читаемыми все реквизиты, а в противном случае доказать правоту покупателя будет невозможно.

Рост цен на ОЗУ

В ноябре 2025 года в мире резко выросли цены на оперативную память для компьютеров. По информации Wccftech, в первую очередь — из-за спроса со стороны дата-центров. Продажи модулей ОЗУ подстегнул бум искусственного интеллекта (ИИ). Для обработки огромного количества данных серверам требуется все больше таких комплектующих. Для того чтобы моментально отвечать на вопросы пользователей и генерировать картинки, тому же чат-боту необходимо производить ряд вычислений именно в быстрой оперативке, а не на сравнительно медленном накопителе.

Генеральный директор тайваньской компании Phison Пуа Кхейн-Сенг (Pua Khein-Seng), одного из крупнейших в мире разработчиков микросхем. По его словам, из-за большого объема заказов со стороны ИИ-компаний на рынке возникла острая нехватка чипов постоянной памяти. На практике это вылилось в кратное подорожание оперативной памяти в магазинах, что-то взлетело в два, а что-то и в три раза, вдобавок очень сильно сузился ассортимент.

Генеральный директор HP Энрике Лорес (Enrique Lores) в ноябре 2025 г. дал прогноз, что дефицит чипов памяти в 2026 г. еще больше усугубится и новые компьютеры его компании придется оснащать меньшим объемом ОЗУ, чем сейчас. При этом и сам Лорес делает ставку на ИИ, пообещав заменить до 6 тыс. сотрудников HP ИИ-технологиями.