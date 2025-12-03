Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети

Полиция в Южной Корее задержала четырех человек по делу о получении несанкционированного доступа к IP-камерам видеонаблюдения, установленным в домах, офисах и больницах. По данным следствия, хакеры незаконно получили доступ к более чем 120 тыс. устройств, подобрав стандартные и простые пароли. Полученный интимный контент хакеры продавали за криптовалюту на иностранных ИТ-ресурсах.

Взлом IP-камер

Полиция Южной Кореи в декабре 2025 г. раскрыла масштабную схему слежки, так четверо человек взломали более 120 тыс. домашних и коммерческих IP-камер видеонаблюдения, пишет BBC. Злоумышлении получили доступ к приватным моментам пользователей, включая сцены сексуального характера.

Речь идет о простых IP-камерах, к которым можно подключиться удаленно по паролю. По данным следствия, хакеры незаконно получили доступ к более чем 120 тыс. устройств, подобрав стандартные и простые пароли, а также используя другие ИТ-уязвимости. IP-камера — это цифровая видеокамера, которая обрабатывает, сжимает и передает видеопоток по сети (Ethernet или Wi-Fi) с помощью IP-протокола, в отличие от аналоговых камер, передающих видео по коаксиальному кабелю. Она включает в себя не только оптику, но и встроенный компьютер с процессором и сетевым модулем, а каждая камера имеет свой уникальный IP-адрес для подключения и управления в сети.

Взломщики в Южной Корее получили доступ к 120 тыс. IP-камер видеонаблюдения не только в домах, но и офисах. Ролики интимного характера хакеры слили в интернет. Четверо человек, причастных к преступлению, задержали.

Unsplash - Towfiqu barbhuiya Хакеры взломали 120 000 домашних IP-камер и продавали интимные видео в сети

По данным следствия, один из злоумышленников, офисный сотрудник, взломал 70 тыс. камер наблюдения и выложил в сеть 648 видеозаписей, заработав на этом около 1 млн руб. Другой, не имея официального места работы, заработал на слитых видео порядка 1,9 млн руб. Другие два фигуранта дела, офисный клерк и владелец малого бизнеса, просто хранили видео, не распространяя их.

«Просмотр и хранение незаконно снятых видео также являются серьезными преступлениями», — заявил глава киберподразделения Национального агентства полиции Республики Корея Пак У Хен (Park Woo Hyun). В полиции также помогают жертвам удалять и блокировать контент и работают над выявлением других пользователей, которые могли пострадать. «Прежде всего, чрезвычайно важно, чтобы отдельные пользователи, которые установили IP-камеры в домах или коммерческих помещениях, оставались бдительными и незамедлительно и регулярно меняли свои пароли доступа», — говорится в заявлении полиции.

События в США

В 2021 г. группа хакеров взломала 150 тыс. камер видеонаблюдения американского стартапа Verkada, установленные в больницах, компаниях, полицейских участках, тюрьмах и школах. Взлому подверглись даже 222 камеры на заводах и складах автопроизводителя Tesla.

Verkada — стартап из Кремниевой долины, предоставляет удаленный доступ к видеонаблюдению. Компания предлагает своим клиентам видеоанализ с распознаванием людей и идентификацией транспортных средств.

По информации Bloomberg, таким образом они хотели показать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома ИТ-систем. Видеокамеры, которые были взломаны, преимущественно установлены в американских государственных учреждениях. Кроме больниц, полицейских участков, тюрем и школ, хакеры могли просматривать видео из женских клиник, психиатрических больниц и офисов Verkada. Группа также получила доступ к камерам в офисах поставщика программного обеспечения (ПО) Cloudflare в Сан-Франциско, Остине, Лондоне и Нью-Йорке.

Unsplash - Jakub Zerdzicki Камера видеонаблюдения для умного дома

Разработчики Verkada заявили, что отключил все учетные записи внутренних администраторов, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ.

Со слов представителя хакерской группы Тилли Коттманна (Tilly Kottmann), доступ к камерам получили через логин и пароль администратора, которые нашли в интернете. Advanced Persistent Threat(APT)-группе удалось загрузить полный список клиентов Verkada, а также бухгалтерскую информацию компании.

Видеонаблюдения в арендованной российской квартире

В 2024 г. россиянам объяснили, при каких условиях арендодатель может размещать камеры видеонаблюдения в квартире. Ранее в Новосибирске пара нашла скрытую камеру в съемной квартире, а при заселении арендодательница назвала ее датчиком движения и строго запретила к ней прикасаться.

Со слов юриста и основателя юридическая фирма «Консалт» Сергея Сорокина, устанавливать скрытые камеры арендодатель не может по закону. Однако установка видеокамер в интимных зонах — момент более сложный. Эксперт уточнил, что она не подпадает под нарушение неприкосновенности частной жизни, которые подразумевают вмешательство в нее. «Если видны камеры, которые направлены на кровать или унитаз, то это же выбор человека: раскрывать свою жизнь или нет перед тем, кому принадлежит эта камера», — пояснил Сорокин. Хозяин съемной квартиры имеет право повесить видеокамеры, но лишь открытые. О тонкостях установки видеонаблюдения за арендаторами

Специалист напомнил, что необходимо указывать в договоре аренды во избежание разногласий.

В документе должен быть разделен капитальный и текущий ремонт, иначе ответственность ляжет на собственника. Если прописать этот момент в договоре, текущий ремонт, например замену лампочек, будет проводить квартирант. Аналогичная ситуация и с бытовой техникой — без упоминания в договоре все риски лягут на владельца помещения.

Специалист по праву напомнил, что в договоре стоит указать и регулярность посещений квартиры хозяином. «Если не оговорить заранее этот момент с нанимателем и не договориться с ним о запрете визитов, он вправе приходить в разумное время (с 7:00 до 21:00), когда захочет, потому что он является собственником помещения», — предупредил юрист. Кроме того, закон не уточняет, может ли собственник приходить в квартиру, когда вас там нет. Беспокойство о личных вещах лучше также отразить в договоре. «Если вы собственник жилого помещения и хотите, чтобы в случае поломки вашей любимой микроволновки или чайника вам возместили ущерб, – пропишите это в договоре. Если вы студент, который снял квартиру на учебный период, и не хотите, чтобы в ваше отсутствие в вашем нижнем белье кто-то копался, – прописывайте это в договоре», — дал совет Сорокин.