В России перестала открываться игра Roblox

3 декабря 2025 г. с 11:30 по Москве российские пользователи из разных городов и от разных операторов связи начали сообщать о проблемах при подключении к игровой ИТ-платформе Roblox. У пользователей не открывается мобильное приложение и сайт без дополнительных сетевых средств. Глобального сбоя в работе ИТ-платформы нет, согласно статусу серверов Roblox.

Проблемы с подключениями к ИТ-платформе

Roblox внезапно перестал работать в России, пишет «Коммерсант». Пользователи по всей стране жалуются на недоступность игры. Ранее Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) пригрозил блокировкой игровой платформы.

Популярная игровая онлайн-платформа Roblox перестала быть доступной для пользователей в России утром 3 декабря 2025 г. Игроки не могут открыть сайт игры, а также зайти в нее при помощи мобильного устройства. Больше всего жалоб о ИТ-сбое поступает из Магаданской области, Хабаровского края, Камчатского края, Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Уже не в первый раз название игры звучит в средствах массовой информации (СМИ), о чем писал CNews. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в интервью изданию «Абзац» резко высказался о Roblox. Вслед за ним в Роскомнадзоре рассказали, что уже не раз требовали удалить оттуда непотребный контент. Поводом вспомнить о Roblox стало нашумевшее в Санкт-Петербурге убийство девочкой возрастом 13 лет своей мамы и поджог квартиры.

Unsplash - Oberon Copeland В России перестала открываться игра Roblox, пользователи не могут зайти ни через телефон, ни через компьютер

Roblox — это не игра в традиционном смысле, а ИТ-платформа для создания и запуска пользовательских проектов. На ней размещаются миллионы игр и виртуальных миров, которые создают как пользователи-любители, так и профессиональные студии. Roblox предоставил им ИТ-инструменты разработки, возможности монетизации, ИТ-инфраструктуру и доступ к широкой аудитории.

Возможна и блокировка

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале предположил, что сбой может быть связан с действиями Роскомнадзора. Парламентарий связал ситуацию с Roblox с позицией регулятора.

«Похоже, в России заблокировали Roblox. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора», — написал Горелкин. Он напомнил, что еще 29 ноября 2025 г., ведомство опубликовало критический пресс-релиз, указывающий на системные проблемы ИТ-платформы. По мнению Горелкина, сбой стал следствием того, что администрация Roblox проигнорировала предупреждение регулятора. «Видимо, сигнал услышан не был», – написал депутат.

Roblox Блокировка Roblox

Господин Горелкин предположил, что доступ к Roblox может быть восстановлен, если ИТ-компания выполнит требования регулятора. «Не исключаю, что если модерация будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, игра снова станет доступна в России», — отметил депутат.

Игнорирование обращений

В своем заявлении от 29 ноября 2025 г. Роскомнадзор констатировал, что внутренняя ИТ-система модерации Roblox не обеспечивает должной безопасности для несовершеннолетних пользователей. Среди основных претензий — распространение контента, не подходящего для детской аудитории, риски вовлечения подростков в противоправную деятельность, случаи кибербуллинга, а также потенциальная опасность общения детей с нежелательными пользователями. В ведомстве подчеркивали, что бездействие руководства ИТ-платформы создает условия для совершения правонарушений.

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней ИТ-системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на онлайн-платформе материалов», — заявили в пресс‑службе Роскомнадзора. «В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей в России, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — добавили в Роскомнадзоре.