Якутия переходит на спутниковозависимое наблюдение за воздушным движением

НПП «Цифровые радиотехнические системы» объявило о том, что 15 аэропортов и центров ОВД Якутии будут оснащены современными станциями наблюдения за воздушным движением. Как рассказали CNews в компании, среди городов, попавших под аэронавигационную модернизацию – Ленск, Вилюйск, Алдан и знаменитый рекордно низкими температурами Оймякон.

Поставку оборудования нового поколения осуществляет Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» в рамках ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» по заказу Министерства Транспорта России.

Согласно проекту, в регионе будет вестись мониторинг воздушных судов, основанный на системах ГЛОНАСС/GPS и автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В) 1090 ES. Это крупнейший субъект Российской Федерации, занимающий площадь шести Франций. Якутия охватывает сразу три часовых пояса и несколько климатических зон. Через воздушное пространство Республики Саха осуществляется более 10 тыс. трансарктических и кроссполярных полетов, а также около полутора тысяч регулярных местных рейсов.

Для повышения качества аэронавигационных услуг, предоставляемых Госкорпорацией по организации воздушного движения, и уровня безопасности полетов, в том числе и авиации общего назначения, якутские аэропорты и центры ОВД будут оборудованы четырехканальными резервированными наземными станциями «СОТА-Х4». Они обеспечивают пассивное наблюдение за воздушными объектами в режиме АЗН-В 1090ES в зонах до 465 километров и на высотах до 20 тысяч метров, фиксируя одновременно данные от 1000 воздушных судов.

Принцип работы станции «СОТА-Х4» заключается в том, что самолет по сигналам ГНСС определяет свои координаты и передает их ей на землю в режиме 1090ES. Станция направляет потребителям информацию, получаемую с борта воздушного судна, в частности адрес в/с, координаты его положения в воздухе, скорость, опознавательный индекс, а также категорию точности определения координат и скорости.

«АЗН-В 1090ES – это рекомендованная ИКАО инновационная технология наблюдения, которая имеет большой спрос во всем мире для решения задач гражданской авиации. Применение АЗН-В позволяет повысить взаимную осведомленность участников воздушного движения об аэронавигационной обстановке и тем самым способствует повышению уровня безопасности полетов», - отметил коммерческий директор ЦРТС Сергей Некрий.

«СОТА-Х4» рассматривается как высокоэффективное решение для Якутии – станция готова к работе в экстремально низких температурных условиях. Оборудование поставляется в комплекте с уникальным защищенным от несанкционированного копирования и тиражирования программным обеспечением, декодирующим информацию, получаемую с борта воздушного судна, и формирующим донесения в центры УВД.