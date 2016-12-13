4G-интернет от «Мегафона» пришел в Смидович

Компания «Мегафон» начала оказывать услуги мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE в поселке Смидович Еврейской автономной области. Теперь клиенты оператора в этом населенном пункте могут пользоваться быстрым мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с в большинстве жилых районов, а также в популярных местах отдыха, сообщили CNews в «Мегафоне».

Оператор обеспечил покрытие 75% территории поселка. Высокие скорости 4G-интернета дают возможность за считанные минуты скачивать и отправлять файлы большого объема, смотреть онлайн видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, играть в онлайн-игры, а также развернуть полноценный мобильный офис в любом месте, где есть покрытие оператора.

«Потребление мобильного интернет-трафика в ЕАО постоянно увеличивается, и это говорит о востребованности качественного, высокоскоростного интернета среди наших абонентов, — заявил руководитель подразделения компании «Мегафон» в ЕАО Сергей Сергиенко. — Поэтому мы решили сделать смидовичанам подарок к новогодним праздникам. Теперь жителям этого замечательного, светлого поселка доступен суперскоростной интернет 4G+, а это значит, что теперь каждый из них сможет снимать и пересылать тяжелые файлы за считанные минуты, смотреть сериалы и фильмы в высоком качестве. Для этого, кстати, есть подходящее приложение “Мегафон.ТВ”, которое позволяет смотреть популярные сериалы и фильмы в HD-качестве совершенно легально».

Для работы в сети 4G+/ LTE достаточно устройства, поддерживающего эту технологию, и наличия USIM-карты. Сейчас на российском рынке присутствует более 100 моделей смартфонов, планшетов, модемов и роутеров с поддержкой LTE. Большой ассортимент таких гаджетов представлен в салонах связи оператора.

Рост скоростей мобильного интернета «Мегафон» сопровождает снижением стоимости этой услуги для своих клиентов. Оператор увеличил более чем в 2 раза пакеты мобильного интернета на популярной линейке тарифных планов «Все включено», а также на интернет-опциях для абонентов в Еврейской Автономной области. При этом на большинстве тарифов линейки «Все включено» и ряде интернет-опций была снижена абонентская плата.

На сегодняшний день сеть 4G+/LTE «Мегафон» покрывает 5 населенных пунктов в ЕАО: г. Биробиджан, п. Приамурский, Николаевка, Птичник и Смидович. В зоне покрытия сети 4G+/LTE проживает 65% населения региона.