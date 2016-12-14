МТС расширил границы 4G в Амурской области

Телекоммуникационный оператор МТС подвел итоги программы строительства собственной инфраструктуры сети в Амурской области за 2016 г., в ходе которой около 60 тыс. человек впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету 4G МТС.

Как рассказали CNews в МТС, с начала 2016 г. МТС в Амурской области построила новые базовые станций 4G, увеличив покрытие сети «четвертого» поколения на 20%. Благодаря проведенным работам впервые в этом году воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС могут жители 10 населенных пунктов региона: Завитинска, Магдагачи, Февральска, Прогресса, Буреи и Уруши, Екатеринославки и Талдана, Верхнезейска и Берегового.

Запуск сети 4G предоставил абонентам МТС новые возможности: просмотр HD-видео с мобильных устройств, онлайн-воспроизведение музыки в пути, удаленная работа с «тяжелыми» файлами, видеозвонки, требующие высоких скоростей и качества соединения. Также новый стандарт связи может стать полноценной заменой проводному интернету и повысить доступность социально-значимых ресурсов, таких как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений. Кроме этого, сеть LTE МТС предоставляет дополнительные возможности для предпринимателей, позволяя не только внедрять современные телеком-решения, такие как мгновенный обмен информации по защищенным каналам связи, конференцсвязь, но и быстро разворачивать полноценный офис в любой точке населенного пункта, утверждают в операторе.

«МТС запустила сеть LTE в Амурской области в 2013 году. За два года, сеть “четвертого” поколения стала доступна для 70% населения не только в крупных городах, но и небольших поселениях по всей области. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Нашей целью было и остается дать как можно большему количеству людей возможность в полной мере использовать современные технологии, в том числе в тех районах области, где ранее этой возможности не было. Так, в будущем году мы планируем продолжить развитие высокоскоростной сети, открыв доступ к технологии “четвертого” поколения еще для жителей 20 населенных пунктов», — рассказал директор МТС в Амурской области Алексей Пахомов.

Кроме того, в рамках программы строительства 2016, МТС запустила новые участки внутризоновой линии ВОЛС по направлению Белогорск — Екатеринославка, что дало возможность повысить качество передачи мобильного интернета в шести населенных пунктах — Возжаевка, Знаменка, Поздеевка, Амаранка, Ромны и Екатеринославка. Новая собственная линия ВОЛС позволила убрать ограничения по объему передачи трафика, что увеличило пропускную способность сети 3G в разы, разогнав интернет для жителей этих населённых пунктов в два раза.

В настоящее время сеть МТС доступна для более 96% населения Амурской области, при этом сетью 4G могут воспользоваться порядка 70% жителей региона в 39 населенных пунктах области.