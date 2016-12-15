Traft включен в национальный проект Росавтодора по развитию беспилотного транспорта в России

Федеральное агентство Росавтодор включило транспортную компанию Traft в качестве отраслевых экспертов в свой федеральный проект «Караван» по совершенствованию технической базы и инфраструктуры для развития беспилотного транспорта на территории Российской Федерации. Об этом заявил глава дорожного ведомства Роман Старовойт. В рамках межведомственного сотрудничества эксперты Traft примут участие в разработке единых технических нормативов в области движения автомобилей с автопилотом. В дальнейшем данные стандарты будут распространены на все федеральные трассы страны, сообщили CNews в Traft.

В начале декабря компания организовала открытый конкурс и объявила о начале приема заявок от отечественных и западных автопроизводителей и ИТ-разработчиков на внедрение в грузовой транспорт своего автопарка аппаратно-технических комплексов для беспилотного управления. Со следующего года Traft планирует начать использование беспилотных автомобилей на российских трассах. По расчетам компании, это позволит сэкономить на топливе и амортизации, к тому же, сделает перевозки безопаснее. Инициатива компании с учетом ее детальной проработки была отмечена Росавтодором, поскольку Traft приступила к активной стадии освоения технологий беспилотного транспорта в реальных условиях. По мнению экспертов дорожного ведомства, государственно-частное партнерство и обмен опытом с международными разработчиками транспортных систем позволит компании быстрее и качественнее внедрить у себя первые беспилотные грузовики, что положительно скажется на развитии всей отечественной отрасли грузоперевозок, которые последуют примеру компании.

Как отмечается, проект по развитию перевозок беспилотным транспортом «Караван» разрабатывается Федеральным дорожным агентством с начала 2016 г. В его основе планируется заложить опыт финских дорожников, которые в настоящее время активно тестируют на территории Лапландии трассу для машин-беспилотников. Согласно договоренности, в дальнейшем зарубежные партнеры передадут в Росавтодор для анализа всю рабочую и проектную документацию, на основании которой будут прорабатываться требования для создания соответствующей инфраструктуры на территории нашей страны.

Согласно данным центрального офиса Traft, на первом этапе тестирования беспилотных систем предполагается задействовать пять-десять 20-тонных фур, которые раз в месяц будут совершать рейсы из столицы в Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург, а также в другие города-миллионники. В дальнейшем компания планирует переоборудовать 40 грузовых машин. Переоборудование одного автомобиля с учетом стоимости необходимого оборудования оценивается сегодня примерно в p250-300 тыс., однако эти данные могут меняться в зависимости от используемых технических решений. Для обеспечения безопасности в кабине во время рейса будет находиться водитель, однако его функция будет заключаться не в управлении автомобилем, а в контроле этого процесса, пояснили в Traft. Беспилотные фуры будут перевозить грузы разных типов, за исключением грузов повышенной опасности. С целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения беспилотники будут ездить по трассам, оснащенным отбойниками для разделения встречных потоков автомобилей.

Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт на встрече с представителями рынка грузоперевозок отметил, что по прогнозам аналитиков к 2020 г. по всему миру будет насчитываться более 10 млн беспилотных транспортных средств. К этому времени основные федеральные дороги в России также будут подготовлены для проезда такого транспорта. Один из первых участков для тестирования беспилотных автомобильных перевозок на федеральных трассах будет создан на автодороге Казань — Набережные Челны и в дальнейшем распространится на все транспортные коридоры.

Исполнительный директор Traft Артур Мурадян заявил, что с учетом масштаба компании, размера ее автопарка и уровня проникновения ИТ во все бизнес-процессы, Traft полностью готов выступить «первопроходцем в освоении беспилотных технологий в сегменте грузового транспорта и стать технологическим ориентиром для российской отрасли логистики». «В течение 2017-2018 годов мы комплексно протестируем ключевые разработки в области беспилотного грузового транспорта на разных нагрузках, заказах и направлениях, проверим жизнеспособность подобных систем в условиях реальной бизнес-модели современной логистической компании, и все наши наблюдения и опыты совместно с коллегами из Росавтодора детально опишем и зафиксируем регламентами в стандартах, которыми затем смогут пользоваться все транспортные компании и логистические департаменты», — сообщил Мурадян.

Президент экспертного центра «Движение без опасности», зампред Общественного совета при Минтрансе России Наталья Агре считает, что использование беспилотников улучшит ситуацию на дорогах. «Могут быть проблемы, связанные со сбоем техники, но машина работает более корректно, чем человек: не отвлекается, не устает, не нарушает правила. Намного лучше, если грузовая техника будет управляться более стабильно. Та же практика тестируется и в других странах мира, в том числе в США. Это вносит большую смуту, потому что дальнобойщики боятся потерять места. Но если учитывать тот факт, что грузовые перевозки организуются на очень длительные расстояния, и водитель устает и теряет концентрацию, то технологическое вмешательство будет намного эффективнее по безопасности», — убеждена она.