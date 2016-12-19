МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске в Белгородской области сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличивается до 150 Мбит/с. На данный момент МТС — единственный оператор, который применяет данную технологию в регионе, сообщили CNews в компании.

LTE-Advanced сейчас работает в двух городах Белгородской области: Валуйки и Алексеевка. «Ускоренный» мобильный интернет позволяет за считанные минуты скачивать фильм в HD-качестве, смотреть онлайн видеоролики в высоком разрешении и выполнять другие задачи, рассказали в МТС.

В основе стандарта LTE-A лежит объединение LTE-частот, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, в результате чего скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. Внедрение технологии LTE-A стало возможным благодаря запуску сети LTE на частоте 1800 МГц, которая дополнила существующие сети «четвертого поколения» в частотном диапазоне 2600 МГц.

«Последние годы МТС активно развивала сети “четвертого поколения” в Белгородской области. Запуск LTE-A стал логичным продолжением этой работы. Данная технология не уступает в скорости проводному интернету или при этом абонент не привязан к стационарному компьютеру и может, например, работать удаленно. С 2017 году мы продолжим расширять LTE-покрытие в регионе, поскольку видим постоянный рост мобильного трафика в сети: каждый третий мегабайт информации сейчас скачивается через сеть 4G», — рассказала Гузель Галеева, директор белгородского филиала МТС.

Развитие сетей МТС в Белгородской области

По данным оператора, сегодня воспользоваться LTE-связью МТС могут жители 65 населенных пунктов Белгородской области. МТС развивает сеть 4G в регионе в диапазонах 2600 МГц и на «голосовых частотах» 1800 МГц. Связь «четвертого поколения» доступна уже примерно 70% жителей области.