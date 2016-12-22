«Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном

Клиентам «Мегафона», проживающим и работающим в городе Мирном республики Саха (Якутия), стал доступен скоростной мобильный интернет стандарта LTE-Advanced. Благодаря модернизации сети абоненты оператора могут использовать интернет на скорости до 150 Мбит/с, сообщили CNews в «Мегафоне».

По словам представителей оператора, технология LTE-Advanced обеспечивает самые высокие на сегодняшний день в коммерческих сетях скорости передачи данных и позволяет быстро скачивать файлы большого объема, с минимальной задержкой загружать интернет-страницы, смотреть онлайн видео высокой четкости, с комфортом пользоваться мобильным банком.

Помимо Мирного, сегодня мобильный интернет стандарта LTE-Advanced уже доступен для жителей Якутска, Нерюнгри, Покровска, Ленска, Олекминска и Намцев, где проживает около 450 тыс. жителей республики. С начала 2016 г. мобильный трафик в сети 4G+/LTE «Мегафона» в Якутии вырос почти на 300%, отметили в компании.

«Запуск мобильного интернета стандарта LTE-Advanced в Мирном стал своеобразным подарком нашим клиентам к новогодним праздникам, — заявил Александр Костерин, директор Якутского регионального отделения компании «Мегафон». — Мы наблюдаем постоянно растущий интерес со стороны наших клиентов к быстрому мобильному интернету и тем возможностям, которые он дает. Например, корпоративные клиенты могут развернуть мобильный офис в любом месте, где есть уверенный сигнал, и оптимизировать свои расходы на связь. LTE-Advanced — отличная альтернатива проводному широкополосному доступу в Сеть, при этом обладающая таким преимуществом, как мобильность».

Для работы в сети LTE-Advanced достаточно устройства, поддерживающего эту технологию, и наличия USIM-карты. Сегодня LTE-Advanced поддерживают более 60 моделей гаджетов, многие из которых можно приобрести в салонах связи и интернет-магазине «Мегафона».