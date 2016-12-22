В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза

Телекоммуникационный оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) объявил о развитии сети 4G МТС и росте востребованности услуги передачи данных в Татарстане. За 2016 г. запущено более 100 базовых станций «четвертого поколения», в результате чего объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза, сообщили CNews в МТС.

В 2016 г. сеть 4G расширила свою географию как в крупных городах, уплотняя покрытие, так и в малых городах и населенных пунктах, впервые открыв доступ к высокоскоростной передаче данных для абонентов МТС. Так, жители Азнакаево, Балтасей, Васильево, Заинска, Зеленодольска, Карабаша, Менделеевска, Сарманово, Пестрецей и других могут выходить в интернет на скоростях 4G.

Лидером по востребованности сети 4G стала столица республики, дальше в рейтинге интернет-«качков» расположились абоненты Нижнекамска, Набережных Челнов и Альметьевска. Всего на долю Казани приходится примерно 60% от общего объема трафика, а на три крупнейших города Закамья — от 12% до 10%, остальные 7% трафика приходятся на малые города республики. Однако популярность стандарта 4G в крупных городах республики росла более высокими темпами, чем в Казани: по итогам 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом объем трафика в этих городах вырос примерно в 6,5 раз, при этом в столице — в 4 раза.

За год изменился и профиль потребления интернета. Все чаще для выхода в Сеть абоненты предпочитают именно 4G-стандарт — во втором полугодии его доля превысила половину от общего объема скачанных данных. В целом объем интернет-трафика увеличился за год в два раза. В среднем за год каждый пользователь интернета среди абонентов МТС скачивал в месяц объем трафика, равный просмотрам пяти фильмов онлайн. Доля пользователей мобильного интернета к концу 2016 г. вплотную приблизилась к 50%, при этом около 60% абонентов МТС пользуются смартфонами, за год доля «смартфонизированных» пользователей выросла на 10 п.п., из них каждый пятый абонент использует 4G-смартфон в настоящее время.

«Мы видим, как передача данных покоряет все новых и новых абонентов. Доля востребованности интернета растет во многом благодаря развитию высокоскоростной сети 4G и проникновению смартфонов. Отраднее тот факт, что высокие скорости нужны не только городским жителям, но и пользователям малых городов и поселков. Мы видим, что готовность использовать возможности сети на полную мощь растет от месяца к месяцу, абоненты активно меняют смартфоны на более «продвинутые» экземпляры. Преимущества нашей мобильной сети ценят жители Татарстана, и мы намерены развивать сеть 4G LTE и в следующем году», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Развитие сети LTE МТС в Татарстане

МТС планомерно работает над расширением действующей сети LTE в Татарстане. В настоящее время услуги в стандарте «четвертого поколения» доступны жителям более 30 населенных пунктов республики. В 2016 г. МТС запустила технологию LTE-Advanced (LTE-A) на сети «четвертого» поколения в Татарстане, объединение LTE-частот, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, в результате чего скорость мобильного интернет может достигать до 150 Мбит/с. Двухдиапазонная LTE-сеть МТС работает в Казани, на территории международного аэропорта, в Альметьевском, Тукаевском, Высокогорском и других районах республики.