«Мегафон» повысил производительность сетей 2G/3G/4G на горнолыжных курортах

«Мегафон» объявил об удвоении пропускной способности «голосовой» части мобильных сетей и емкости каналов передачи данных на популярных горнолыжных курортах юга России, Адыгеи и Северного Кавказа. Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» планирует обеспечить в период новогодних праздников надежными коммуникации свыше 500 тыс. любителей активного отдыха.

«В высокий сезон мобильный трафик на зимних курортах удваивается, а в новогоднюю ночь возрастает почти в 10 раз. Для качественного приема свыше 500 тысяч гостей горнолыжных курортов республик Северного Кавказа, Адыгеи и Сочи «Мегафон» повысил надежность объектов связи 2G/3G/4G, обслуживающих их высокогорные трассы и зоны гостеприимства, - сказал Олег Постных, директор по инфраструктуре Кавказского филиала «Мегафон». – Мы подготовили сети к передаче максимального трафика на международных и междугородных направлениях. Кроме того, на 50 % увеличили емкость каналов передачи данных, в том числе для обслуживания многочисленных роуминговых абонентов. Как правило, это супер-активные «качальщики», каждый из которых за время отдыха генерирует до 20 гигабайт интернет-трафика. Чаще всего такие абоненты ведут онлайн-трансляции и делятся фото/видео с горнолыжных трасс в популярных соцсетях Instagram, Facebook и ВКонтакте. Уверен, наши сети справятся с любыми нагрузками, а абоненты будут на связи с близкими в любой точке своего путешествия».

«Мегафон» обладает обширной картой 3G/4G-покрытия с высокими скоростными показателями работы мобильного интернета в Красной Поляне, включая курорты «Роза Хутор», «Газпром (Лаура)», «Горки Город». Здесь абонентам компании доступны скорости передачи данных - до 80 Мбит/с в сети LTE, а в зоне действия сети 3G интернет-скорости достигают 18 Мбит/с даже в условиях высокой загрузки. Это также результат успешной модернизации сети: на 90% базовых станций «Мегафона» в Сочи и Красной Поляне действует технология DualCell, с помощью которой мобильные устройства получают удвоенные скорости передачи данных за счет более эффективного использования частот.

В регионах Северного Кавказа и Адыгее «Мегафон» заранее провел техническую профилактику действующих сетей связи для повышения надежности голосовых услуг и скоростей интернета 3G/4G. Клиентам компании доступны стабильные скорости интернет-соединения – до 21 Мбит/секунду на большинстве туристических маршрутов, что позволяет комфортно общаться в мессенджерах, организовывать онлайн-трансляции, пользоваться ТВ и управлять «тяжелым» контентом. В Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Домбае и Архызе (Карачаево-Черкесия), на курортах Армхи (Ингушетия), Чиндирчеро (Дагестан), Цей (Северная Осетия), Лаго-Наки (Адыгея) в преддверии новогодних праздников «Мегафон» завершил плановые работы по улучшению покрытия и мобильного сигнала в районах популярных туристических объектов, отелей/ баз отдыха, на горнолыжных трассах и автодорогах, ведущих к курортам.

В новогодние каникулы технические службы «Мегафона» переводятся на усиленный режим работы. Дежурные бригады Кавказского филиала в онлайн-режиме отслеживают состояние сетей в 14 регионах страны для снижения рисков аварийных ситуаций. Компанией удвоено число консультантов контактного центра для обслуживания абонентов в праздничные дни, а также улучшены сервисы по приёму абонентских платежей, онлайн-тарификации мобильных услуг и оплаты товаров c помощью банковской карты «Мегафона».