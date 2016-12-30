Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40%

Северо-Западный филиал «Мегафона» подвел предварительные итоги уходящего года. За последние 12 месяцев оператору удалось реализовать крупные проекты по всему Северо-Западу, в том числе завершить в 11 регионах SWAP — масштабную замену оборудования на базовых станциях, сообщили CNews в «Мегафоне».

В следующем году оператору останется закончить модернизацию сети всего в двух регионах Северо-Запада. В декабре 2016 г. «Мегафон» также завершил проект по оптимизации сети в Петербурге, улучшив более 15 параметров работы голосовой связи, клиентских сервисов, передачи данных — от времени установления соединения до скорости мобильного интернета. Кроме того, в этом году для абонентов во всех регионах Северо-Западного филиала оператор запустил технологию HD Voice, дающую кристально чистое звучание голоса, рассказали в компании.

В 2016 г. «Мегафон» предложил абонентам и принципиально новый продукт — банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона. Расплачиваться картой «Мегафона» можно везде как обычной банковской картой MasterCard и получать до 15% от суммы платежа обратно на счет, а на остаток на счете начисляется 8% годовых.

По словам представителей оператора, 2016 г. подтвердил, что растет потребность абонентов в высокоскоростном мобильном интернете. «Мегафон» провел большую работу по расширению сети LTE. В этом году оператор запустил LTE в Великих Луках и Печорах, количество базовых станций 4G на территории Пскова увеличил более чем в 6 раз, в Новгородской области — более чем в 1,5 раза. В Ивановской области стандарт 4G сейчас поддерживают около 60% базовых станций «Мегафона». В Мурманской области в начале осени на карте покрытия 4G «Мегафона» появились Кировск, Полярные Зори, Кола, Снежногорск и Полярный, а к концу года высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще семи городов: Мурмашей, Оленегорска, Никеля, Заполярного, Заозерска, Гаджиево и Видяево.

В Ярославской области сеть LTE от «Мегафона» покрывает территорию, где живет около 50% населения. Особое внимание в 2016 г. оператор уделил второму по значению городу региона — Рыбинску, где масштабы сети 4G были увеличены в 6 раз. В Тверской области на карте 4G-покрытия «Мегафона» появились Вышний Волочек, Ржев, поселки и деревни Конаковского и Калининского районов, расширена сеть и в областном центре. В Вологодской области «Мегафон» также запустил новые базовые станции четвертого поколения во многих населенных пунктах, в том числе в Красавино, Липином боре и поселке Вохтога. В Новгородской области LTE в 2016 г. стал доступен жителям Окуловки, Чудово, Малой Вишеры и Валдая.

«Сейчас доступ к LTE от “Мегафона” есть во всех регионах Северо-Запада, и трафик в нашей сети в Северо-Западном филиале за последний год увеличился почти на 40%», — отметил директор Северо-Западного филиала компании «Мегафон» Павел Корчагин.

Растет трафик передачи данных и во время поездок абонентов в другие регионы России, поскольку тарифы линейки «Мегафон — Всё включено» (размером S и выше) позволяют пользоваться всеми услугами связи, в том числе и мобильным интернетом, даже в поездках по стране на тех же условиях, что и дома. Кроме того, оператор заключил контракты с партнерами за рубежом и обеспечил абонентов LTE-роумингом в 77 странах мира.

В ряде городов Северо-Запада, в том числе в Санкт-Петербурге, Иваново, Костроме, Калининграде и Ярославле, абонентам «Мегафона» доступна технология LTE Advanced, которая позволяет загружать даже тяжелые файлы за считанные секунды, а видео в HD- и FullHD-качестве можно смотреть онлайн без задержек звука и изображения.

Популярность мобильного интернета увеличивается и в связи с расширением ассортимента LTE-устройств, указали в компании. Сейчас в салонах и в интернет-магазине «Мегафона» можно найти более 220 моделей LTE-смартфонов и планшетов на любой вкус и достаток. В результате за последний год количество пользователей мобильного интернета LTE от «Мегафона» на Северо-Западе выросло более чем в 1,5 раза. Чтобы обеспечить должное покрытие даже в отдаленных районах, в Северо-Западном филиале на сегодняшний день установлено более 6 тыс. площадок базовых станций «Мегафона», а общая протяженность ВОЛС в Северо-Западном филиале превышает 30 тыс. километров.

«Мы также сделали большой шаг вперед на пути к 5G, достигнув рекордной скорости мобильной передачи данных в России — почти пять гигабит в секунду», — добавил Павел Корчагин.