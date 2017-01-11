МТС запустила в Уфе мультистандартные системы Ericsson Radio System

Компания Ericsson объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию мультистандартных систем нового поколения Ericsson Radio System (ERS) в сети сотовой связи телекоммуникационного оператора МТС в Уфе.

Как рассказали CNews в Ericsson, решение Ericsson Radio System представляет собой новое мультистандартное оборудование с оптимизированными характеристиками энергопотребления. Созданная на базе ERS инфраструктура, как ожидается, обеспечит МТС возможности для обработки растущих объемов мобильного трафика данных за счет использования многослойной архитектуры с поддержкой разных стандартов связи и частотных диапазонов.

ERS имеет гибкие настройки масштабирования под меняющиеся потребности абонентов. Использование ERS обеспечит оператору большую гибкость в сценариях развертывания услуг, включая все типы стандартизированных агрегаций несущих в диапазонах LTE TDD/FDD1800/2600/800 МГц. Кроме того, ERS обеспечивает запуск технологий IoT на базовых станций 2G/3G/LTE FDD/TDD в любых комбинациях без необходимости изменения схемы подключения элементов сети.

В сети МТС будут применяться новый цифровой модуль ERS Baseband 5216, радиомодули ERS Radio 2217 и другие. Развертывание ERS позволит оператору использовать меньше оборудования на сайтах и таким образом сократить площадь каждого сайта и снизить энергопотребление примерно на 50% по сравнению с текущим уровнем, указали в Ericsson.

Абоненты смогут почувствовать преимущества агрегации несущих за счет роста скорости передачи данных и повышения качества покрытия. Все это, в конечном счете, приведет к улучшению пользовательского опыта и обеспечит большую доступность новых услуг, в числе которых — передача видео высокой четкости и видео в формате 360 градусов, спрос на которые быстро растет, подчеркнули в компании.

«МТС является нашим долгосрочным стратегическим партнером в разных регионах России. Внедрение ERS в Уфе очень важно для Ericsson, так как является частью нашего вклада в развертывание сетей 5G. В данный момент мы строим мощные сайты, способные обеспечить поддержку всех стандартов связи и частотных диапазонов, доступных для МТС на базе Radio System, с высокой энергоэффективностью и гибкостью настроек. Сокращение энергопотребления примерно на 50% окажет позитивное влияние на экологию», — считает вице-президент подразделения Ericsson по развитию бизнеса с сотовыми операторами в Северной Европе и Центральной Азии Ханнес Экстрем (Hannes Ekstrom).

«МТС создает прочную базу для апгрейда своих сетей до уровня 5G. В преддверии появления абонентских устройств с поддержкой 4,5G мы запустили в России сеть LTE Advanced Pro. Благодаря сотрудничеству с Ericsson и другими вендорами мы развернули сеть LTE Advanced Pro с агрегацией частот FDD+ TDD и поддержкой технологий MIMO4x4 и 256QAM. Это позволяет достичь скорости передачи данных до 400 Мбит/сек на одной несущей и до 700 Мбит/сек при агрегации частот. Таким образом, наши абоненты получают значительный рост скоростей мобильного интернета, а МТС повышает эффективность использования частотного спектра LTE TDD в диапазоне 2,6 ГГц», — рассказал вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий.