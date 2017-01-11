В России стартовали продажи навигатора Navitel E500 с расширенным пакетом карт

Компания Navitel объявила о начале продаж в России автомобильного навигатора Navitel E500. Устройство оснащено 5-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем с оптимизированным качеством изображения и разрешением 800х480 пикселей. Navitel E500 работает на базе операционной системы Windows CE 6.0, сообщили CNews в Navitel.

Расширенный пакет карт

На навигаторе Navitel E500 предустановлена свежая версия ПО «Навител Навигатор» с картами 47 стран. Объем встроенной памяти, равный 8 ГБ, позволяет хранить на компактном устройстве подробные карты России, Беларуси, Казахстана, Украины и всех стран Европы.

Карты Navitel отличаются высоким уровнем детализации. Они включают дорожную сеть с актуальными данными о транспортных развязках, направлении движения, опасных участках и ограничениях скорости. На картах, установленных в Navitel E500, содержится более 890 тыс. городов и населенных пунктов и более 6 млн объектов инфраструктуры (POI).

Технические особенности

За быстрый поиск и мгновенную прокладку маршрута в навигаторе Navitel E500 отвечает процессор MStar c тактовой частотой 800 МГц. Navitel E500 обладает функциями медиаплеера и FM-трансмиттера. Устройство может проигрывать аудиозаписи с microSD-карты объемом до 32 ГБ, для которой предусмотрен разъем на торце навигатора. Настроившись на FM-частоту бортового радиоприемника, навигатор транслирует голосовые подсказки и предупреждения через колонки автомобиля.

Бесплатное обновление карт

Карты, установленные на Navitel E500, легко обновить, подключив навигатор к компьютеру с ОС Windows c помощью USB-кабеля. Предварительно необходимо установить на ПК программу Navitel Navigator Update Center, которая позволит скачать актуальные версии карт и купить дополнительные карты в два клика. Обновление карт для владельцев Navitel E500 является бесплатным.

GPS-навигатор Navitel E500 оснащается полным комплектом автоаксессуаров: держателем на лобовое стекло, зарядным устройством 12В, USB-кабелем, чехлом и стилусом. Розничная стоимость устройства — p5990.