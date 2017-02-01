«Мегафон» рассказал о трендах на рынке VAS-сервисов для корпоративных клиентов в 2016 году

«Мегафон» представил официальную статистику по рынку VAS-сервисов для корпоративных клиентов в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, сейчас оператор предоставляет полный спектр услуг, которые позволяют бизнесу обеспечивать связь между сотрудниками, повышать эффективность, снижать затраты, увеличивать доход и количество клиентов.

По итогам первого полугодия 2016 г. количество корпоративных клиентов «Мегафона» увеличилось на 3% относительно первого полугодия 2015 г. и достигло 288 тыс., количество пользователей мобильной передачи данных среди корпоративных клиентов увеличилось на 31,3% и достигло 3,2 млн.

В течение года малый и средний бизнес активно подключали услуги виртуальной АТС, системы управления документооборотом, услуги по повышению эффективности рекламных компаний и взаимодействия с клиентами. Со стороны крупных клиентов наблюдался интерес к сервисам на базе аналитики больших данных, а также M2M-решениям «Мегафона» для дистанционного обеспечения безопасности бизнеса и проведения мониторинга удаленных объектов.

На конец сентября база M2M «Мегафона» составляла порядка 3,6 млн сим-карт. По собственным оценкам оператора, «Мегафон» занимает порядка 36% рынка М2М.

Общий интернет-трафик в рамках дополнительных услуг в сегменте B2B вырос почти в 2,5 раза, в сегменте M2M в рамках услуги «Управление удаленными объектами» в 4,5 раза.