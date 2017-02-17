В России разработана оригинальная методология идентификации и учета объектов недвижимости

В России создана оригинальная методология идентификации и учета объектов недвижимости на основе использования балансового метода учета — «Система идентификации и учета объектов недвижимости», проект geo-network.ru. Цель разработки — удовлетворение потребности различных категорий пользователей в полной, достоверной и актуальной информации о любых стационарных объектах земной поверхности, сообщили CNews представители проекта geo-network.ru.

По словам автора проекта Юрия Давлятова, оригинальность и новизна предлагаемой методологии состоит в том, что она опирается на теоретические и методологические постулаты, положенные в основу системы бухгалтерского учета и уже доказавшие свою жизнеспособность.

Данная методология имеет в своей основе такие характеристики, как использование непрерывного и сплошного метода учета, единого измерителя и двойной учетной записи. Она позволяет обеспечить построение системы территориальных балансов недвижимости и сформировать универсальную функционально-тематическую, картографическую подоснову любых территориальных сегментов — от городского квартала или сельского поселения до национального и глобального уровня, исчерпывающе насыщенную реальными объектами недвижимости.

«Стоит отметить, что сегодня, на рынке практически отсутствуют альтернативные методы надежной идентификации таких объектов и, тем более, целостные системы их учета, — подчеркнул Юрий Давлятов. — Разработанная методология идентификации и учета объектов недвижимости, позволит, возможно, осуществить радикальный прорыв в этой области».

По мнению автора проекта, результатом применения этой методологии могут стать существенные изменения в целом ряде направлений человеческой деятельности. В том числе в таких отраслях, как геоинформатика и картография (включая картографические приложения для поисковых машин интернета и систем глобальной и мобильной навигации), управление территорией, оптимизация размещения объектов экономической деятельности, а также системы информационной и общей безопасности — как на национальном, так и на региональном уровне — и многих других отраслях.

Помимо прочего, данная методология дает возможность любому пользователю (частному, корпоративному, государственному) самостоятельно формировать и поддерживать в режиме реального времени свое собственное, тематически уникальное геоинформационное пространство, заключил Давлятов.