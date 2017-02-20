Ericsson представила расширенный портфель 5G-решений

Ericsson представила платформу 5G для компаний, запускающих сети связи пятого поколения (5G). как рассказали CNews в компании, Ericsson первой предложила коммерческие решения, обеспечивающие развитие современных сетей до уровня 5G.

Новая 5G-платформа включает ядро сети 5G, портфель решений для беспроводного доступа и транспортной сети, а также цифровые системы поддержки, транспортные сервисы и технологии, обеспечивающие защиту передаваемых данных. Готовность к запуску сетей 5G открывает большие возможности для операторов.

По прогнозу Ericsson, благодаря использованию операторами технологий 5G для цифровизации отрасли связи в 2026 г. появится новый рынок объемом $582 млрд, который обеспечит операторам рост доходов на 34%. Согласно исследованию Ericsson, обрабатывающая промышленность, энергетика и сектор ЖКХ представляют наибольший интерес для операторов с точки зрения получения новых или дополнительных источников дохода от использования 5G.

«Возможности, которые обеспечивает сеть, сильно меняются. Мы предоставляем платформу 5G, чтобы поддержать происходящие перемены и помочь нашим клиентам начать предлагать усовершенствованные сценарии использования и новые модели бизнеса своим пользователям. Это важное достижение, обеспечивающее операторам возможность продолжать модернизировать сети до уровня 5G», - сказал глава бизнес-подразделения сетевых продуктов компании Ericsson Арун Банзал (Arun Bansal).

«Нас радует та скорость, с которой Ericsson запускает технологии 5G в коммерческую эксплуатацию - отметил технический директор Verizon Роджер Гурнани (Roger Gurnani). – Наши тестовые испытания технологий 5G, проведенные в 11 городах США, являются важным шагом на пути внедрения беспроводных услуг связи нового поколения».

Сейчас Ericsson запускает первую систему 5G Core System, обеспечивающую поддержку сценариев использования 5G в сегментах сети. Сетевое сегментирование позволяет операторам на базе общей сети развертывать специальные виртуальные сети с функциональностью, созданной под конкретную услугу или пользователя.

Уже сейчас это обеспечивает операторам возможности для роста за счет внедрения первых сценариев использования 5G. По этой причине Ericsson сейчас расширяет возможности системы для ядра сети 5G и приложений, такие как сегментирование общей сети для обеспечения роуминга в 5G распространяет данную концепцию на гостевую сеть. Данная технология позволит оператору оказывать свои услуги во всех странах мира, избавив компании от необходимости заключать индивидуальные соглашения с различными операторами с целью оказания международных услуг.

Управление сегментом сети обеспечит автоматические настройки сервисных подключений и гарантирует качество услуг, что позволит снизить издержки и ускорит развертывание услуг.

Политики 5G и пользовательские данные для сегментов сети обеспечат пользователям необходимое качество предоставляемых услуг и целостность передаваемых данных.

Распределенное облако обеспечит быстрый отклик таких приложений как распознавание лица в режиме реального времени за счет переноса этих приложений и рабочей нагрузки к точке доступа в сеть. В дополнение к этому пакетное ядро с поддержкой 5G позволит полностью разделить контрольные и пользовательские данные, а также обеспечит беспрецедентную пропускную способность и скорости передачи данных.

Сопровождение перехода к 5G для обеспечения миграции сети и операций от традиционной архитектуры ядра сети к архитектуре 5G, основанной на виртуализации и модели автоматизированных операций.

Одним из примеров является успешная демонстрация, проведенная Deutsche Telekom, Ericsson и SK Telecom. Компании совместными усилиями развернули и продемонстрировали первую в мире межконтинентальную тестовую сеть 5G, в которой сегменты сети одного оператора доступны в сети другого оператора.

Представленные новые дополнения предназначены для операторов, которые уже начали развертывание 5G с виртуализации, в ходе которой аппаратные функции переносятся в облачные платформы, выполняющие роль дата-центров. Виртуализация сетевых функций (NFV) и программно-конфигурируемые сети (SDN) будут использоваться для создания сетей и программирования, они обеспечат очень высокую масштабируемость, программируемость и автоматизацию сетей. Решения Ericsson, такие как User Data Management, Evolved Packet Core и IP Multimedia Subsystem, устанавливаются в облаке, чтобы обеспечить новые сценарии использования.

«Предоставленные новые продукты Ericsson хорошо демонстрируют техническую экспертизу компании в области 5G и NFV и добавляют ощутимую ценность существующей функциональности опорной сети. Это говорит о технической готовности к внедрению NFV и 5G ядра, а также сегментированию объединенной сети как передовой концепции, открывающей возможности для новых моделей бизнеса», - сказал директор по исследованиям ABI Research Димитрис Мавракис (Dimitris Mavrakis).

Для беспроводной и транспортной сетей Ericsson добавил решение 5G New Radio (NR) Radios, работающее в средних и высоких частотных диапазонах и дополняющее коммерческое решение 5G New Radio (NR), представленное в прошлом году. Решения для беспроводной связи, предназначенные для всех частотных диапазонов, обеспечат преимущества использования 5G на международном уровне. Портфель 5G-решений для беспроводного доступа станет первым портфелем, обеспечившим поддержку нового стандартизированного fronthaul-интерфейса 5G, называемого eCPRI.

Поддержка всех перечисленных новых бизнес-возможностей и новых приложений потребует передачи по сети терабайтов данных. Для обеспечения необходимой пропускной способности Ericsson также представил оптимизированные транспортные решения. Компания представила оборудование MINI-LINK, обеспечивающее скорость передачи данных на уровне 10 Гбит/сек, и новые аппаратные fronthaul-продукты и маршрутизаторы, что позволяет минимизировать занимаемую оборудованием площадь (так называемый zero-footprint).

Ericsson также представит способствующие развитию 5G инновационные решения для сетей LTE и LTE-решения, обеспечивающие передачу данных на скорости 1 Гбит/сек. Новые продукты, дополняющие отмеченное наградами решение Ericsson Radio System, повысят энергоэффективность и эффективность использования частотного спектра в сетях 4G, а также улучшат покрытие для приложений.

«Новый портфель 5G-решений Ericsson открывает новые возможности. По мере того, как мы делаем новые шаги на пути внедрения 5G, предложенные Ericsson широкополосные радиомодули с четырьмя приемопередающими трактами позволят нам добиваться более высоких скоростей в сетях 4G. Благодаря этому, Swisscom остается технологическим лидером и обеспечивает лучший пользовательский опыт», - отметил глава Joint Mobile Group компании Swisscom Даниэль Стауб (Daniel Staub).

«За счет использования большой линейки NR радиомодулей, высокопроизводительных цифровых модулей, и большого набора транспортных опций, операторы получают возможность развертывать пилотные сети, дающие представление о характеристиках работы и возможностях сетей 5G. Это ключевой шаг, на котором строится доверие операторов и который помогает всей отрасли двигаться в направлении 5G», - сказал главный аналитик подразделения мобильной инфраструктуры 451 Research Кен Ребен (Ken Rehbehn).

В период с 27 февраля по 2 марта 2017 года на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания Ericsson представит свои инновационные решения и стратегию сотрудничества, направленные на успех в будущем цифровом мире. Присоединяйтесь к нам в Hall 2 и онлайн, чтобы принять участие в дискуссиях и увидеть наши лучшие продукты и решения: 5G, платформы и услуги для облачной инфраструктуры, сети, решения для телевещания и трансляции медиаконтента, интернет вещей и решения для подключения различных отраслей.