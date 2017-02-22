Tele2 подвел итоги работы в Красноярском крае в 2016 году

Tele2 объявил итоги работы в Красноярском крае в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, оператор увеличил абонентскую базу, расширил сеть дистрибуции и сделал доступнее скоростной мобильный интернет.

За год абонентская база Tele2 в Красноярском крае увеличилась на 10%. Суммарная продолжительность звонков выросла на 14% по сравнению с 2015 г. Главной тенденцией 2016 г. стал рост проникновения интернет-устройств в абонентской базе оператора. С конца декабря 2015 г. число пользователей смартфонов и планшетов выросло на 8% и превысило 50%. Это повлекло увеличение трафика: красноярские абоненты оператора использовали на 124% больше трафика, чем в 2015 г.

Целью технического развития оператора в 2016 г. было сохранение скоростей мобильного интернета в условиях растущей нагрузки на сеть. Техническая дирекция красноярского филиала Tele2 запустила новые контроллеры базовых станций, увеличила емкость действующих передатчиков и узлов связи, активировала новые технологии на сети, а также построила новые и модернизировала действующие базовые станции в 28 городах и районах края. Количество базовых станций Tele2 стандарта 3G в Красноярском крае за год выросло на 34%. Эти работы позволили даже в условиях растущей нагрузки увеличить на 23,5% среднюю скорость загрузки данных в расчете на абонента.

На протяжении года Tele2 повышала доступность комплектов подключения оператора для жителей края, расширяя присутствие в мобильном ритейле. Количество точек продаж превысило 2600. SIM-карты Tele2 теперь продаются даже в природном парке «Ергаки» на одноименной туристической базе. Оператор открыл 11 новых фирменных салонов связи и центров обслуживания абонентов, в том числе – в аэропорту Емельяново.

Дмитрий Горожанинов, директор красноярского филиала Tele2, отметил: «Рост количества клиентов на перенасыщенном рынке – это закономерный результат нашей работы в прошедшем году. Мы приложили значительные усилия, чтобы наши клиенты получали качественные услуги – голосовую связь, быстрый мобильный интернет и хорошие консультации во всех точках контакта. Новый год мы начали с новой бизнес-стратегией «Другие правила», в которой сохранили ключевые преимущества – честность, простоту и выгодную стоимость услуг связи. Tele2 стремится сделать общение клиентов максимально комфортным. Новая стратегия учитывает их стиль жизни – выгодные цены дополнены отличным качеством связи, высокой скоростью мобильного интернета, новыми удобными услугами».