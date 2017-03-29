«Мегафон» расширил функционал услуг «Видеоконференции» и «Вебинар»

С 28 марта во всех филиалах компании «Мегафон» станут доступны услуги «Видеоконференции» и «Вебинар» с расширенным функционалом. Корпоративные и частные пользователи смогут подключить их в «Личном кабинете» услуг, набрав USSD-команду, или через сотрудников оператора. Абонентская плата за услуги будет списываться ежедневно, сообщили CNews в «Мегафоне».

С расширенным функционалом сервисов «Видеоконференции» и «Вебинар» можно будет использовать адресную книгу (список контактов) и планировщик мероприятий (календарь и планирование встреч), а также создавать одновременно несколько мероприятий или виртуальных переговорных комнат. Важно, что плата за участие в видеоконференции или вебинаре взимается только с номера организатора — для гостей подключение бесплатно.

Ограничение на количество участников мероприятия и размер абонентской платы будут зависеть от выбранного тарифного плана на услугу. С полным прайсом на сервисы «Видеоконференции» и тарифами на услугу «Вебинар» можно ознакомиться на сайте оператора. Подключение опций доступно на всех тарифных планах.

«Услуги “Видеоконференции” и “Вебинар” от “Мегафона” позволяют абонентам выбирать наиболее подходящий тарифный план, оптимизировать затраты на связь, коммуникационное оборудование и сервисное обслуживание и при этом получать сервис в формате 24/7. Именно для этого мы предусмотрели возможность подключения с помощью USSD-команд, сервиса самообслуживания “Личный кабинет” или обращения к сотруднику, — рассказал Вячеслав Исайкин, директор по объединённым коммуникациям компании «МегаЛабс». — Мы уже внедрили обновлённый “Личный кабинет” для корпоративных клиентов, который даёт возможность из любой точки мгновенно оценить состояние контракта, узнать о подключённых услугах и расходах, изменить тарифные планы и установить индивидуальные и групповые лимиты. Также “Мегафон” продолжает развивать сервисы обслуживания для частных лиц — так, подключение услуги через специалиста компании или по USSD-технологии займёт считанные минуты».

«Видеоконференции» и «Вебинар» предоставляются клиентам «Мегафона» с января 2015 г. До 28 марта 2017 г. полной версией услуг могли воспользоваться только бизнес-клиенты в Столичном и Поволжском филиалах.

Указанные изменения не затрагивают абонентов, подключивших «Видеоконференции» и «Вебинар» до 28 марта 2017. Тарификация «Видеоконференций» и «Вебинара» в лайт-версиях останется без изменений.