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Создан инструмент для распознавания паспортов и банковских карт в госмессенджере MAX

Российские разработчики создали специальный ИИ-модуль для безопасного и быстрого распознавания документов и банковских карт в мессенджере MAX. 

Приложения на MAX

Российские разработчики Smart Engines разработали ИИ-модуль для распознавания паспортов, QR-кодов, банковских карт и любых документов в мессенджере MAX. Об этом CNews рассказали представители компании.

«Госведомства, банки, маркетплейсы, сервисы бронирования и доставки смогут перенести в свои миниприложения на платформе MAX привычную функциональность без ущерба для безопасности», — отметили в компании.

Специалисты компании первыми в России адаптировали алгоритмы компьютерного зрения для работы в национальном мессенджере. Сейчас идут переговоры с банками и маркетплейсами для перевода приложений в мессенджер.

Подробнее о модуле

Модуль MAX OCR создан с помощью технологии WebAssembly и бесшовно встраивается в миниприложения. ИИ позволяет безопасно распознавать печатные и рукописные паспорта, счета и другие документы, сканировать платежные QR-коды, номера телефонов, банковские карты и сверять лицо человека с фотографией в паспорте без снятия биометрии.

Сканирование происходит непосредственно на устройстве пользователя, что исключает риск утечки данных при распознавании, отмечают в компании. Благодаря технологии бизнес сможет безопасно перенести ежедневные сценарии в мессенджер и избежать рисков, связанных с удалением приложений из AppStore и других зарубежных магазинов.

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CNews
Разработчики подсуетились и создали модуль для переноса приложений в MAX

В модуле применяются сверхлегкие 4,6-битных нейросети — авторская разработка Smart Engines. «Они работают на 40% быстрее классических 8-битных, не используют GPU и обеспечивают высокую скорость исполнения на маломощных устройствах и в браузере. MAX OCR точно распознает печатные и рукописные данные паспорта, включая страницу с пропиской, даже при плохом освещении и экстремальных ракурсах съемки, считывает частично обрезанные QR-коды и любые банковские карты. При сверке лиц ИИ не выделяет биометрию и устойчив к полу, возрасту, расе, макияжу», — отмечает Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

Программные продукты для распознавания Smart Engines внесены в единый реестр российского ПО Минцифры и относятся к классу искусственного интеллекта.

Госмессенджер MAX

MAX — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На ИТ-платформе доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В июле 2025 г. приложение включено в реестр российского программного обеспечения (ПО).

По данным Минцифры, у сервиса более 2 млн пользователей. В июле 2025 г. приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. За обеспечение и работу мессенджера отвечает «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».

Накануне РБК сообщал, что после назначения MAX национальным мессенджером формат работы с электронной подписью для ряда пользователей изменится: документы на подпись через «Госключ» будут поступать через этот сервис. Так власти хотят увеличить его аудиторию. Однако эта информация не подтвердилась.

Кристина Холупова

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