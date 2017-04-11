МТС и «Энвижн Груп» построили публичную сеть Wi-Fi для ТРЦ «Европейский»

Компании «Энвижн Груп» и МТС построили публичную сеть Wi-Fi для торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Европейский». Для обеспечения бесперебойной и высокоскоростной передачи данных в публичных зонах на всех этажах «Европейского» специалистами «Энвижн Груп» было установлено более 150 точек доступа с одновременной поддержкой диапазонов радиочастот 2,4ГГц и 5ГГц. Сеть использует современный стандарт Wi-Fi 802.11ac, обеспечивающий производительность каждой точки доступа до 1,3Гб/с, что дает каждому посетителю надежное подключение к интернету даже в моменты пиковой загруженности торгового центра, сообщили CNews в «Энвижн Груп».

Решение в «Европейском» обеспечивает идентификацию пользователей в соответствии с федеральным законом РФ от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ, постановлениями Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 и № 801 от 12 августа 2014 г. Для регистрации в сети используется комфортный для посетителей ТРЦ метод SMS-авторизации, организованный на сети оператора МТС. Достаточно один раз пройти простую процедуру аутентификации, чтобы пользоваться бесплатным доступом к Wi-Fi без ограничений по времени и скорости, и, благодаря бесшовному роумингу, всегда оставаться онлайн, перемещаясь между этажами, в том числе и на лифте, рассказали в компании.

«Сложно представить современный торговый центр без качественной инфраструктуры и ИТ-решений. Бесплатный доступ к Wi-Fi — это один из способов поддержания популярности среди посетителей. Кроме того, это хорошая технологическая база для интеграции с другими пользовательскими приложениями и сервисами», — отметил Алексей Александров, генеральный директор ТРЦ «Европейский».

«Мы работаем для наших клиентов, придумываем, разрабатываем и предлагаем продвинутые решения, постоянно расширяя привычные рамки в поиске новых возможностей для бизнеса на стыке технологий. Отрадно, что существующие клиенты МТС готовы сотрудничать с нами как поставщиком не только услуг голосовой связи, но и комплексных ИТ-решений», — заявила Елена Левина, директор по работе с бизнес-рынком МТС.

«Строительство и запуск беспроводной сети такого масштаба в сжатый срок стал серьезным испытанием профессионализма для всех заинтересованных сторон, — подвел итоги проекта Сергей Кузьмин, президент «Энвижн Груп». — Погрузившись с головой в проект, каждый участник получил возможность проявить себя, а оценить результат может каждый посетитель “Европейского”».