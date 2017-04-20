МТС и Ericsson впервые провели тесты 5G в движении

Компания МТС, телекоммуникационный оператор в России, и компания Ericsson, работающая в сфере информационно-коммуникационных технологий, объявили об успешных тестах технологии мобильной связи пятого поколения (5G), в ходе которых на движущемся прототипе смартфона достигнута рекордная скорость передачи данных до 25 Гбит/с. Ранее все тесты передачи данных в этой технологии проводились только между стационарными устройствами, сообщили CNews в МТС.

Как отмечается, компании провели тестирование на московском стадионе «Открытие Арена», где базовая станция, работающая в диапазоне 14,5-15,3 ГГц, передавала сигнал на движущийся прототип смартфона на скорости до 25 Гбит/с. Для сравнения, такая скорость передачи данных позволяет скачать часовой фильм в HD-качестве менее чем за три секунды.

В рамках тестов МТС и Ericsson испытали другие возможности и преимущества технологии 5G для различных сценариев использования: онлайн-трансляцию потокового видео в формате 4K, а также работу сервисов виртуальной реальности и дистанционного управления роботом по мобильной сети, требующих сверхмалых задержек и высоких скоростей передачи данных.

«Проведенные тесты показали абсолютный рекорд скорости передачи данных в России на мобильное устройство, а на конкретных примерах мы увидели, что повседневное использование решений 5G не за горами, — рассказал директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. — Сейчас МТС умощняет сети передачи данных и тестирует различные решения, чтобы к завершению стандартизации 5G быть готовой к внедрению новой технологии. И мы надеемся, что следующим шагом с нашими партнерами в развитии 5G будет демо-зона во время главного события спортивного события 2018 года в России».

«Масштабируемая и динамично работающая сеть 5G дает операторам возможность создавать множество новых услуг и получать дополнительные источники дохода. Сеть 5G обеспечит автоматизацию бизнес-процессов и трансформацию, необходимую для распространения интернета вещей, а также работу таких услуг, как виртуальная и дополненная реальность», — отметил вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с сотовыми операторами в Европе и Латинской Америке Ханнес Экстрем.

По информации МТС, в ходе тестов использовались четыре инновационных технологии. Так, Multi-User и Massive MIMO с массивом приемо-передающих антенн и возможностью одновременного обслуживания нескольких абонентов в одном секторе соты на одной полосе частот значительно повышают скорость передачи данных и оптимизируют использование частотного ресурса. Beam Tracking обеспечивает устойчивое подключение пользовательских устройств и оптимальную пропускную способность при их передвижении. Dynamic TDD повышает скорость передачи данных и оптимизирует использование ресурсов беспроводной сети за счет динамического перераспределения пропускной способности при передаче трафика в нисходящем и восходящем каналах.

Проведенные тесты — часть стратегического партнерства МТС и Ericsson в рамках подписанного в декабре 2015 г. соглашения о сотрудничестве в области разработки и внедрения технологий 5G в России.