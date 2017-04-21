МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд рублей

МТС и правительство Красноярского края сообщили о подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. До конца 2018 года МТС планирует инвестировать в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 2 млрд руб.

Основная часть инвестиций будет направлена на строительство новых базовых станций стандарта 4G, их количество возрастет примерно вдвое. Это позволит обеспечить сплошное покрытие сети «четвёртого поколения» и доступ к высокоскоростному мобильному интернету городов красноярской агломерации. Отдельная большая работа будет проведена на Севере Красноярского края, где новые базовые станции 4G появятся в Дудинке и Норильске.

Расширение сети 4G МТС позволит перераспределить нагрузку и увеличить пропускную способность в сетях 3G и 2G, таким образом, компания добьется повсеместного улучшения параметров качества связи для всех абонентов МТС. Помимо расширения сети 4G, в ближайший год пройдет масштабная модернизация оборудования. Все базовые станции МТС стандарта 2G в Красноярском крае будут заменены на самые современные, использующие более совершенную технологию передачи сигнала от базовой станции к антеннам по оптическому кабелю. В результате радиус покрытия базовых станций увеличится (прирост составит до 20 процентов), улучшится проникновение сигнала внутри зданий.

Также в рамках инвестиционного соглашения МТС продолжит строительство оптоволоконных линий связи, в частности, уже в 2017 году будут введены в эксплуатации линии Идринское–Минусинск и Курагино–Танзыбей, что позволит существенным образом улучшить качество связи для жителей южных районов края.

«Красноярский край – один из приоритетных регионов для экономики страны, и мы видим огромный потенциал для развития современных телекоммуникационных сервисов в регионе. С 2008 года мы инвестировали в развитие инфраструктуры края более семи миллиардов рублей, что позволило нам обеспечить доступ к современным услугам связи почти для трёх миллионов жителей, причем не только в городах, но и в сельской местности, – отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Олег Низомиддинов. – Программа по развитию сетей, которую мы запланировали до конца 2018 года, позволит компании реализовать ряд прорывных технологических проектов для повышения инвестиционной привлекательности региона и заложить эффективный базис для развития в регионе технологических инноваций, в том числе, на стратегических промплощадках Красноярского края».

«Мы продолжаем сотрудничество с компанией «МТС», и у нас уже сложилась хорошая традиция в дни Красноярского экономического форума закреплять планы на ближайшие годы. Хочу отметить, что компания всегда выполняет свои обязательства по заявленным инвестициям в развитие инфраструктуры связи края. В течение двух лет «МТС» собирается вложить в наш регион еще два миллиарда рублей, что, конечно, будет способствовать улучшению качества услуг связи на территории края. С учетом географических особенностей нашего региона это особенно важно для развития экономики и преодоления «цифрового неравенства». Поэтому мы приветствуем планы телеком-оператора по расширению и модернизации своей сети. Убежден, что компания и в этот раз системно и в полном объеме реализует свои намерения», – сказал председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.

На территории Красноярского края группа МТС предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, цифрового ТВ (спутникового и кабельного), финансовые услуги, а также широкий спектр услуг для бизнеса, включая системную интеграцию, облачные вычисления и хранение данных. Розничная сеть МТС в Красноярском крае насчитывает более 100 салонов связи.

МТС в Красноярском крае на протяжении многих лет активно развивает телекоммуникационную инфраструктуру региона, в том числе в удаленных и малонаселенных районах. В зоне покрытия сотовой сети МТС на сегодняшний момент проживает 98% населения Красноярского края, причем не менее 75% – в зоне покрытия высокоскоростной сети стандарта 4G.

МТС делает акцент на развитии сегмента услуг для бизнеса на территории региона, в том числе реализует специальные проекты для добывающих и перерабатывающих компаний в труднодоступных территориях. Клиентами МТС являются многие органы государственной власти и крупные корпорации.

МТС ведет активную работу по поддержке социальной инфраструктуры края, реализует проекты, направленные на развитие и образование детей Красноярского края. В их числе всероссийский благотворительный проект по развитию детского творчества «Поколение М», образовательный проект «Дети в интернете», а также просветительские проекты общекраевого значения («Мобильная библиотека МТС», мобильный гид по мемориалу Астафьева в Овсянке и другие). Также компания традиционно поддерживает флагманские проекты региона такие как ТИМ «Бирюса» и КЭФ, ведет активную волонтерскую и благотворительную деятельность.