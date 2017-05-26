«Мегафон» расширил каналы связи на западе Якутии в 5 раз

«Мегафон» завершил работы по увеличению пропускной способности магистральных каналов связи в Ленске и Олекминске, что успешно сказалось на качестве предоставления телеком услуг. Владельцы и пользователи смартфонов, планшетных компьютеров, модемов и роутеров с поддержкой LTE, привыкшие к комфортным скоростям в интернете, ощутят результаты первыми.

«Сегодня работа большего числа сервисов основана на мобильной передаче данных. Сейчас, например, в Ленске средняя скорость интернета на одного абонента увеличилась в 2,5 раза, - сказал Александр Костерин, директор Якутского регионального отделения компании «Мегафон». - Подобные технологические расширения мы проводим регулярно для того, чтобы сеть успешно справлялась с растущей нагрузкой как в крупных городах, так и в отдаленных районах. Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты «Мегафон» могли максимально использовать ресурсы сети».

Постоянное увеличение количества устройств, поддерживающих технологию LTE, способствует росту востребованности этой технологии у абонентов. Она позволяет не только быстро «скачивать» файлы большого объема и смотреть онлайн видео высокого качества, но и развернуть мобильный офис в любом месте, где есть сеть оператора.